C25-selskaber angribes: Farver nøgletal positive

(Korrektion: Formuleringer ændret og ROIC rettet til ROCE i fjerde afsnit, Friis rettet til Riis i femte afsnit.)

Pynt efter behov er mantraet hos landets største selskaber, når der udregnes afkast af den investerede kapital (ROIC). Sådan lyder det fra investeringsbanken Carnegie, der vurderer, at især Vestas med sin definition risikerer at komme på kant med investorernes interesser. Det skriver Børsen.

»Der er for mange selskaber, der er begyndt at sætte deres eget selskab i et for gunstigt lys ved brug af nøgletal, og man ser generelt et sprogbrug, som er mere positivt, end det reelt set er tilfældet, når man dykker dybere i tallene, siger Niels Leth, der er aktieanalysechef i investeringsbanken Carnegie,« til Børsen.

Banken har kigget nærmere på, hvordan virksomhederne i C25-indekset udregner afkastet af den investerede kapital, og mange definerer nøgletallet på en måde, der ligger langt fra standarden. Det er kun seks ud af 21 C25-selskaber, der lever op til analytikernes anbefalinger for udregning af den investerede kapital.

Vindmøllekoncernen Vestas bruger den anvendte kapital, ROCE, som et af tre nøgletal som basis for ledelsens incitamentsprogram. Omtrent 20 pct. af Vestas markedsværdi er bundet i kontanter, og ifølge Niels Leth og Carnegie vil det gavne aktionærerne, hvis pengene blev udbetalt til aktionærerne, så de kunne investeres og skabe afkast, skriver avisen.

Kommunikationschef hos Vestas, Anders Riis, skriver i en mail til Børsen, at selskabet har valgt en definition, de mener afspejler vind- og energibranchen.

»Vestas' ledelsesmål sættes af bestyrelsen, og det er vores klare overbevisning, at disse skaber de rette incitamenter for vores ledelse og herved er værdiskabende for aktionærerne,« oplyser han til avisen.

/ritzau/FINANS