C25-indekset skifter ud: Ambu og Unibrew kommer i det fine selskab

Der bliver plads til to nye selskaber i det toneangivende danske aktieindeks, C25, i forbindelse med den halvårlige justering i juni, og det giver plads til medicokoncernen Ambu og Royal Unibrew, der erstatter Nets og TDC.

Nets blev tidligere i år solgt til den amerikanske kapitalfond Hellman & Friedman og er siden blevet afnoteret, hvorfor aktien ikke længere er med i C25.

TDC blev for nylig solgt til tre danske pensionskasser ATP, PFA og PKA samt den australske investeringsbank Macquarie, og aktien bliver efter planen afnoteret 4. juni.

Hos børsmægleren Nordnet vurderer investeringsøkonom Per Hansen, at det er positivt for et selskab at komme i C25-indekset, men at man ikke skal overvurdere betydningen.

»Ambu har gjort det fuldstændigt fænomenalt de seneste år, og Unibrew har samtidig været en forrygende investering. Det er efterhånden relativt store selskaber, og ingen større investorer er overraskede over, at de er nået hertil,« siger Per Hansen.

»Det er bevægelsen op til, at man kommer ind i indekset, der er det store ryk. Så kan der godt være en smule i tiden efter, der kan give lidt, hvis nogle investorer skal have justeret deres porteføljer i forhold til sammensætningen, men det er begrænset,« siger han.

C25-indekset er et capped indeks over de 25 mest handlede danske aktier med størst handelsbare markedsværdi.

Indeksets medlemmer udvælges ud fra de 35 største aktier målt på markedsværdi i fri handel, hvorefter de 25 mest handlede papirer indlemmes i indekset. Indekset bliver justeret to gange om året - i juni og december.

Ambu ligger nummer 21 på listen over mest handlede aktier de seneste seks måneder, eksklusive TDC, viser en opgørelse fra Nasdaq OMX, selskabet bag fondsbørsen.

Royal Unibrew er nummer 24, mens NKT akkurat hænger fast i en plads i indekset på pladsen som nummer 25.

Novo Nordisk er den mest handlede aktie, og herefter følger Vestas, Pandora, Danske Bank og Mærsk.

/ritzau/FINANS