Brøndby IF fortsætter kursridt og rammer højeste niveau i flere år

Kamil Wilczek jubler samman med Teemu Pukki over sin scoring til 2-1 under Superligakampen i Brøndby mellem Brøndby IF og FC Nordsjælland, søndag den 29. april 2018.. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix)

Det er ikke kun på grønsværen, at tingene i øjeblikket ruller den rigtige vej for Brøndby IF.

Den seneste måneds tid har fodboldklubbens aktie således taget nogle massive kurshop, og aktuelt skal der betales 2,10 kr. for en aktie i Brøndby IF. Det er en stigning på hele 139 pct. sammenlignet med for en måned siden. Og skruer man tiden et år tilbage, er der tale om en kursstigning på 250 pct.

I løbet af torsdagen var Brøndby IF-aktien endda oppe at snuse i endnu højere 2,24 kr. Det er ikke set højere siden foråret 2014.

Den højere aktiekurs er kommet i løbet af en sæson, hvor klubben fra den københavnske vestegn for alvor er trådt tilbage i toppen af dansk fodbold.

Efter at være sluttet øverst blandt samtlige klubber i Superligaens grundspil og derigennem vundet retten til at spille med om mesterskabet har Brøndby IF siden holdt fast i sin topplacering med sejre over samtlige guldrivaler. Med fire spillerunder tilbage af mesterskabsspillet har klubben fem point ned til nærmeste forfølger, der er FC Midtjylland.

Foruden succesen i Superligaen har Brøndby IF også spillet sig frem til den danske pokalfinale, hvor Silkeborg IF venter.

Ender klubben fra Vestegnen med at vinde pokalfinalen eller Superligaen, udløser det automatisk europæisk deltagelse i næste sæson. Forskellen er dog, at hvor en sejr i pokalfinalen "blot" giver billet til Europa League, så udløser en førsteplads i Superligaen muligheden for at spille i den mere prestigefyldte og økonomisk attraktive turnering Champions League.

Ritzau Finans har forgæves prøvet at få en kommentar til kursstigningen fra Brøndby IF's finansdirektør, Jesper Jørgensen.



/ritzau/FINANS