Brøndby-aktien hopper efter salget af Christian Nørgaard

(ARKIV) Brøndby IFs Christian Nørgaard (th) jubler med Halimi efter at han har scoret til 0-1 under Alka Superliga-kampen mellem FC København og Brøndby i Parken i København, søndag den 5. november 2017. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2017)

Et spillersalg og opjusterede forventninger får aktien i fodboldklubben Brøndby IF til at tage et hop fredag morgen, hvor aktien fem minutter efter handelsstart ligger 4,4 pct. højere i 1,66 kr.

I de første minutter lå aktien næsten 8 pct. højere.

Efter dansk børslukketid torsdag oplyste Brøndby, at klubben har gennemført salget af midtbanespilleren Christian Nørgaard til den italienske Serie A-klub ACF Fiorentina for en pris på cirka 26 mio. kr.

Med salget kan Brøndby bogføre en gevinst på 22 mio. kr. før skat, og derfor opjusterer selskabet forventningerne, så de nu venter et sikkert overskud for hele 2018.

Brøndby IF venter nu et resultat før skat for 2018 på 12 til 21 mio. kr. Før salget af Christian Nørgaard var prognosen på et interval fra minus 9 mio. kr. til plus 1 mio. kr. før skat.

- Salgsprisen for Christian Nørgaard er cirka 26 mio. kr. og har en positiv indvirkning på årets resultat for 2018 før skat på cirka 22 mio. kr. Herudover kan der senere komme yderligere bonusbetalinger til, lød det i en meddelelse torsdag aften.

Indtil videre er aktien i Brøndby steget næsten 113 pct. siden årsskiftet.

/ritzau/FINANS