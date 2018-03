Britisk ejendomsselskab i børsrus efter afsløring af købstilbud

Ifølge en meddelelse fra de franske selskab mandag afgav det et købstilbud den 8. marts på 615 pence per aktie, hvilket repræsenterer en præmie på 41 pct. i forhold til fredagens lukkekurs for Hammerson-aktien.

Hammerson meddeler mandag efterfølgende ifølge Bloomberg News, at budrisen »meget signifikant« undervurderer selskabet, og at det vil i øvrigt er fuldt ud engageret i at få gennemført det opkøb af Intu Properties, som det er i gang med at realisere.

Aktien i Hammerson stiger alligevel 26 pct. til 551,80 pence på børsen i London.