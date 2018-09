Brexit-knas og svækket erhvervstillid banker pundet længere ned

Brexit er som altid et tema i det britiske, og i weekenden har EU's chefforhandler, Michel Barnier, udtalt sig kritisk om Theresa Mays regerings tilgang til forhandlingerne om en ny aftale mellem unionen og Storbritannien.

Samtidig kalder den nyligt afgåede udenrigsminister Boris Johnson premierministerens planer for katastrofale.

Oveni viste mandagens aflæsning af PMI-tillidsindsket for industrien i august et overraskende stort fald til 52,8 fra 54,0 i juli, hvor der ellers kun var ventet marginal tilbagegang blandt økonomerne ifølge Bloomberg News.

Det var samtidig den svageste aflæsning af indekset i 22 måneder, skriver Reuters.

Det svækkede pundet til en kurs på 1,2865 dollar og 0,9019 per euro, hvilket var dyk på omkring 0,6 pct. fra niveauet fredag aften.

Kort efter frokosttid lyder der til gengæld fra britiske regeringskilder, at centralbankchef Mark Carney fra Bank of England ventes at stoppe næste år, når hans embedsperiode udløber. Weekenden har ellers budt på spekulationer om, hvorvidt han kunne finde på at fortsætte på posten. Det løfter pundet en anelse til 1,2890 dollar og 0,9010 per euro.