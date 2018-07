Børsnoteringer stiger på førstedagen - men flopper på sigt

Når et nyt selskab går på børsen, vil det nemlig typisk stige på førstedagen. Det er en af konklusionerne i en ny kandidatopgave fra to studerende på CBS, der har kigget på alle børsnoteringer i de nordiske lande og Storbritannien fra 2000 til 2017.

Specifikt for Danmark er nynoterede aktier i snit steget 1,9 pct. på deres første handelsdag, mens stigningen i Norge og Storbritannien i snit har været på omkring 10 pct.

TABERE PÅ SIGT

Men en anden konklusion er mere negativ: Ser man på de nynoterede aktier over længere tid, klarer de sig dårligere end markedet generelt. Efter tre og fem år har de i Danmark givet henholdsvis 29,2 pct. og 47,6 pct. dårligere afkast end det samlede aktieindeks.

I de andre nordiske lande og Storbritannien skuffer nynoteringerne ikke helt i samme grad, men alle steder klarer de sig værre end de brede børser i samme periode.

- At deltage i en børsnotering er meget højrisiko. Det er vores konklusion, siger Oscar Agner, en af de to nyuddannede kandidater i finansiering, der har lavet undersøgelsen, til magasinet Aktionæren.

Over for Ritzau Finans uddyber medforfatter David Ingman, at en del af forklaringen skal findes i, at børsnoteringerne ofte kommer i bølger på tidspunkter, hvor det går godt i økonomien, og værdisætningen er høj.

Derfor har selskabet allerede nydt godt af et opsving, før de nye aktionærer får adgang til aktierne - og det risikerer derfor at ramme en lavkonjunktur i de følgende år.

Noget, der dog kan være et værn imod et følgende kursfald, er tilstedeværelsen af en stabil storinvestor. Det har normalt en positiv effekt på prisudviklingen - i hvert fald i de nordiske lande - viser undersøgelsen.

KUN ÉN AF FEM ANDRE STEG

Netcompany har endnu kun været noteret i en måned, og kun fremtiden vil vise, om også den aktie vil skuffe over tid.

Fem andre selskaber er trådt ind på hovedbørsen i København i de seneste tre år: Scandinavian Tobacco Group (STG), Dong Energy (nu Ørsted), Nets, Orphazyme og TCM Group.

Af de aktier steg Dong 9,8 pct. på førstedagen, mens Orphazyme og STG begge lukkede uden stigning eller fald. Til gengæld faldt TCM 0,5 pct. og Nets 3,3 pct.

Og i det begrænsede selskab er det hidtil kun Ørsted, der har formået at overgå markedet, mens Nets leverede et afkast tæt på det generelle niveau på børsen i København, inden firmaet blev købt af børsen igen. De tre andre halter et stykke efter feltet og bekræfter dermed den generelle regel.