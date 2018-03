Børsnotering af Saudi Aramco udskudt

»Jeg vil sige, at retstvister og erstatningsansvar er en stor bekymring i USA. Saudi Aramco er for stor og for vigtig til at være underlagt den slags risici«, siger Khalid al-Falih, der er energiminister i Saudi Arabien, til Financial Times.

Det skriver Financial Times.

Med en anslået værdi på 2000 mia. dollar (12.100 mia. kr.), skulle saudiarabiske Saudi Aramco have en god mulighed for at blive børsnoteret på Londons børs. Saudi Aramco udelukker dog muligheden for en udenlandsk emission før 2019.

London, New York og Hong Kong konkurrerer om børsnoteringen. Prins Mohammed af Saudi Arabien har ambitioner om at selskabet bliver børsnoteret på New Yorks børs, dog på betingelse af at regeringen tilpasser lovgivningen.

Ifølge Financial Times, har saudiarabiske ministre og Saudi Aramcos ledelse udtalt privat, at London måske passer bedre.

Britiske embedsmænd udtaler, at hvis Saudi Arabien bestemmer sig for at børsnotere udenlands, vil det ske samtidig med en indenlands børsnotering. En kilde tæt på sagen venter, at det kan ske i første eller andet kvartal af 2019.