Børsmyndigheder stiller spørgsmål om Tesla efter Musks tweet

En melding, som var med til at sende aktien 11 pct. i vejret tirsdag.

SEC har indledningsvist spurgt Tesla, om meldingen fra Elon Musk var faktuel og korrekt, og om hvorfor man valgte at benytte det sociale medie Twitter til at fortælle omverden og investorerne om overvejelserne.

Det fortæller The Wall Street Journal, som dog ikke har fået bekræftet, om en formel undersøgelser er blevet indledt.

- Overvejer at tage Tesla af børsen for 420 dollar. Finansieringen sikret, stod der at læse fra Elon Musk på Twitter, hvor ikke færre end 22,3 mio. andre brugere følger ham.

Det sendte aktien i Tesla i vejret, og Elon Musk kvidrede videre på Twitter. I efterfølgende tweets bredte han nemlig sine tanker ud:

- Mit håb er, at alle nuværende investorer vil forblive hos Tesla, selv om vi trækkes af børsen. Vil skabe en fond med et særligt formål, som vil gøre det muligt for alle at blive hos Tesla.

- Absolut ikke noget tvunget salg. Håber, alle aktionærer bliver. Vil være langt mere smidigt og mindre forstyrrende som privat selskab. Slut for negativ propaganda fra shortere.

Musk forsikrede samtidig, at han vil forblive topchef hos Tesla, såfremt hans tanker bliver til virkelighed. Samtidig oplyste han, at han ikke ønsker at forlade Tesla, hvis det ikke lykkes at trække selskabet af børsen.

Endelig sluttede Elon Musk af med at fortælle, at han har fået bekræftet støtte fra investorer, og at selskabet endnu ikke er afnoteret alene skyldes, at det kræver en afstemning blandt aktionærerne.

Efter de mange tweets besluttede Nasdaq sig for at suspendere handelen med aktien i Tesla. Den blev dog sat i gang igen et kvarter før lukketid, da en blog skråstreg pressemeddelelse skråstreg mail til medarbejderne fra Elon Musk havde uddybet overvejelserne.

Spørgsmålet er nu, om Elon Musks handlinger er i strid med reglerne. Noget kunne tyde på, at det ikke nødvendigvis er tilfældet, selv om hans tweets var kurspåvirkende og relevante nyheder om Tesla.

I juli 2013 kom Reed Hastings, topchef i Netflix, for vare at fortælle på Facebook, at koncernen havde nået ny rekord i streamede timer, hvilket sendte aktien op med 15,5 pct. på en dag. Dengang argumenterede Netflix for, at Hastings med 200.000 følgere havde spredt informationen bredt.

SEC accepterede argumentet med det forbehold, at børsnoterede selskaber på forhånd oplyser investorer om, at selskaberne benytter et relevant socialt medie. Det havde Netflix ikke tidligere oplyst, men på grund af usikkerheden omkring de nye sociale medier slap Hastings og Netflix for videre tiltale, skriver Financial Times.

Tesla fortalte sine investorer tilbage i november 2013, at man ville kunne finde yderligere informationer om selskabet på Elon Musks Twitter-profil.