Børsen i Oslo vil undersøge Norwegian-handel

Børsen i Oslo vil nu undersøge torsdagens handel med Norwegian-aktien.

For allerede i timerne inden Bloomberg News kunne fortælle, at British Airways-ejeren IAG overvejer at købe selskabet, steg aktien med 7 pct.

Det skriver den norske avis, Dagens Næringsliv, der betegner Norwegian som en taber på børsen i den seneste tid. Og nu skal den pludselige stigning altså undersøges, lyder det fra Oslo Børs.

»Helt rutinemæssigt ser vi altid på handlen, der sker, inden den type nyheder,« siger kommunikationschefen ved Oslo Børs, Harald Aase, til Dagens Næringsliv og fortsætter:

»Hvis der er mistanke om brud på værdipapirlovens bestemmelser, vil det være Finanstilsynet, som ser nærmere på det og vurderer. Vi har en aftale om, at vi sender denne type sager videre, og vores tærskel er meget lav. Vores afdeling har fuld oversigt over handlen på børsen, og vi har et overvågningssystem, der kan opdage mistænkelige handelsmønstre,« siger Harald Aase ifølge Dagens Næringsliv.

Norwegian steg over 47 pct. torsdag. I fredagens handel forsatte stigning med 0,4 pct., og den lukkede i 265 norske kroner. Sidste fredag kostede en Norwegian-aktie blot 175,25 kr.