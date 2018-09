Børsdebutant skuffede på første handelsdag

Ved mandagens børslukning kostede en aktie i selskabet 6,30 kr., hvilket var omkring 20 pct. lavere end de 8 kr., som aktierne var udbudt til.

Forud for børsnoteringen havde Hypefactors solgt aktier for 20 mio. kr. til 919 forskellige aktionærer, hvilket gav selskabet en markedsværdi på lige under 70 mio. kr. Efter mandagens handel er markedsværdien faldet cirka 15 mio. kr. til godt 55 mio. kr.

Hypefactors har udviklet en PR-platform, som virksomheder kan købe til at måle effekten og værdien af deres investeringer i markedsføring.

Produktet er rettet mod virksomheders kommunikations- og marketingsafdelinger og giver blandt andet mulighed for at udsende pressemeddelelser og medieovervågning.

Den nuværende kundeliste tæller alkoholproducenten Moët Hennessy, vindmølleselskabet MHI Vestas og skokoncernen Ecco.

Hypefactors har omkring tre år på bagen, og målet er at blive den foretrukne PR-platform i verden og nå en omsætning på 100 mio. kr. i 2021.

I det seneste årsregnskab er selskabets omsætning ikke oplyst, men bruttofortjenesten, der er omsætningen minus faste omkostninger, viste et minus på 0,7 mio. kr.

Ifølge Hypefactors gik sidste år primært med at udvikle PR-platformen, og salget ventes først for alvor at komme i gang i år.

De 20 mio. kr. fra børsnoteringen på First North skal være med til at sætte fart på væksten, da pengene blandt andet skal bruges på øget markedsføring og flere ansatte.