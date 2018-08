Børsåbning i USA: Udsigt til rekorder, mens Tesla tager et dyk

Det amerikanske aktiemarked indleder mandagen med overvejende stigninger, og derved peger det mod nye rekorder for flere af de ledende indeks.

Efter kort tids handel stiger S&P 500-indekset 0,5 pct., mens Nasdaq-indekset går op med 0,6 pct. Lukker de to indeks i plus, når dagen er omme, vil det være højeste niveau nogensinde for dem begge.

For Dow Jones-indekset, som fredag lukkede i sit højeste niveau siden februar, starter mandagen 0,6 pct. højere.

Op til weekenden lukkede de tre indeks med stigninger på mellem 0,5 og 0,9 pct.

En væsentlig årsag til den fortsatte optimisme blandt investorerne kan være fredagens tale fra Jerome Powell, der er chef for den amerikanske centralbank. I talen, som blev holdt ved den årlige konference i Jackson Hole, gentog Powell behovet for fortsatte rentestigninger, men uden at han lagde op til en strammere pengepolitik, end der i øjeblikket er varslet og planlagt.

Blandt de amerikanske enkeltaktier fortsætter der mandag med at være fokus på elbilproducenten Tesla, som starter med at falde 2,6 pct. til 314,59 dollar. Det følger, efter at Teslas topchef, Elon Musk, mod slutningen af sidste uge så ud til at være vendt på en tallerken i forhold til at afnotere selskabet og i stedet lade det blive på børsen.

Ifølge Joseph Spak, der er analytiker hos Royal Bank of Canada, kan kursfaldet i Tesla-aktien tolkes sådan, at troværdigheden omkring selskabet har fået et slag oven på den seneste tids turbilens, ligesom meldingerne fra Musk kan føre til juridiske problemer for selskabet.

/ritzau/FINANS