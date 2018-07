Børsåbning i USA: Tesla straffes i rød start på ugen

Tesla-aktien går i rødt efter nyheder om, at selskabet har bedt nogle af sine leverandører om at få refunderet penge, som Tesla har investeret i dem tidligere.

De amerikanske aktier fortsætter fra starten af mandagens handel de kedelige tendenser fra fredag, hvor humøret blev påvirket nye toldtrusler fra præsident Donald Trump, der også benyttede lejligheden til at beskylde både EU og Kina for at manipulere deres valutaer.

Fra start falder de tre ledende amerikanske indeks, S&P 500, Nasdaq og Dow Jones med 0,1-0,4 pct.

Blandt enkeltaktierne trækker elbilproducenten Tesla ned med et fald på 5,5 pct.

Det sker, efter at Wall Street Journal har rapporteret, at Tesla har bedt nogle af sine leverandører om en refundering af nogle af de penge, selskabet selv har investeret i dem tidligere.

Det skal hjælpe Tesla i kampen om at nå et overskud.

Olieserviceselskabet Halliburton falder desuden 6,1 pct. efter et regnskab for andet kvartal, der ellers ramte plet i forhold til analytikernes forhåndsforventninger, når man kigger på omsætningen.

Toplinjen steg 24 pct. til 6,11 mia. dollar, hvilket var på linje med det ventede, mens driftsoverskuddet omvendt skuffede analytikerne, viser estimater indsamlet af Bloomberg News.

Legetøjskæden Hasbro er desuden fortsat ramt af konkursen hos Toys'R'Us sidste år, men selskabet klarede sig bedre end frygtet i andet kvartal, og det får investorerne til at købe aktien i stor stil.

Hasbro, der er blandt danske Legos største rivaler, måtte se salget falde 7 pct. til 904,5 mio. dollar i kvartalet, og her var konkursen hos storkunden Toys'R'Us med til at trække ned. Analytikerne havde dog ifølge Bloomberg News ventet et salg på 839,3 mio. dollar.

Indtjeningen var også bedre end ventet, da overskuddet per aktie før særlige poster lød på 0,48 dollar mod et ventet plus på kun 0,29 dollar.

Aktien stiger med hele 9,9 pct. i den tidlige handel.

Sonos, der er kendt for sine trådløse højtalere, er på vej på børsen og får også opmærksomhed mandag.

Selskabet har således oplyst, at det vil udbyde 13,89 mio. aktier i børsnoteringen, hvor udbudskursen er sat til 17-19 dollar per aktie.

Dermed går selskabet, der har hovedkvarter i Californien, efter at rejse op mod 264,1 mio. dollar, hvilket svarer til omkring 1,69 mia. danske kr.

Udnyttes overallokeringsretten i forbindelse med noteringen, kan der desuden blive solgt yderligere godt 2 mio. aktier.

/ritzau/FINANS