Børsåbning i USA: Seaworld springer op mens kendt auktionshus flopper

. Ugen starter med en flad udvikling på det amerikanske aktiemarked, hvor usikkerhed om handelskonflikten mellem især USA og Kina igen er blusset op, mens positive regnskaber fra flere selskaber i USA har været med til at formilde investorerne.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har mere end 400 selskaber i S&P 500-indekset indtil videre offentliggjort regnskaber i løbet af denne regnskabssæson, og heraf har 78,6 pct. overgået analytikernes konsensusestimater.

Det brede S&P 500-indeks starter mandag med et fald på 0,1 pct. Det smallere Dow Jones-indeks med blot 30 aktier er stort set uændret, mens Nasdaq falder 0,04 pct.

SEAWORLD HOPPER I FORMARKED

En af mandagens højdespringere er Seaworld Entertainment, der er en amerikansk forlystelseskæde, der har parker med havtema i både i San Antonio, San Diego og Orlando. Ved handelsstart hopper aktien 18,2 pct.

Forud for børsåbningen overraskede forlystelseskæden med en markant bedre bundlinje end ventet i andet kvartal, mens også omsætningen overgik analytikernes prognoser.

I andet kvartal omsatte Seaworld for 391,9 mio. dollar, mens driftsoverskuddet før af- og nedskrivninger (EBITDA) blev 117,6 mio. dollar i perioden. Til sammenligning havde analytikerne sat næsen op efter en omsætning på 369,2 mio. dollar og et driftsoverskud på 99,2 mio. dollar, og på begge poster ramte Seaworld over estimatet fra selv den mest optimistiske analytiker.

De sidste fem år har ellers været hårde for Seaworld, hvis maritime forlystelsesparker byder på shows med blandt andet spækhuggere. Nedturen for Seaworld startede i 2013, da dokumentaren "Blackfish" udstillede, hvor skadeligt det er for spækhuggere at være i fangenskab.

Filmen skabte enorm og vedholdende kritik, og gæsterne holdt sig væk. Tidligere i år meldte Seaworld ud, at man ikke længere vil opdrætte spækhuggere, men dog beholde dem, man har.

Auktionshuset Sotheby's skuffede omvendt investorerne med regnskabstallene for andet kvartal. Omsætningen endte på 345,6 mio. dollar i kvartalet, og det var over analytikernes forventninger, som lød på 331,5 mio. dollar, viser estimater fra Bloomberg News.

På bundlinjen imponerede resultatet ikke investorerne og analytikerne, da indtjeningen per aktie landede på 1,09 dollar i kvartalet mod forventningen om en indtjening på 1,55 dollar per aktie. Aktien dykker 9,6 pct.

KØDPRODUCENTS INDTJENING OVERRASKER

USA's største kødproducent, Tyson Foods, er også i vælten mandag, da selskabet ramte over forventningsskiven med et overskud eksklusive engangsposter på 1,50 dollar per aktie. Til sammenligning lød Bloombergs estimat på 1,38 dollar per aktie.

I regnskabet for andet kvartal fremgår det desuden, at efterspørgslen på oksekød steg, mens salget af svinekød og kylling tog et dyk i perioden. Tyson Foods handles 3,5 pct. op ved børsåbningen.

Warren Buffetts investeringsselskab, Berkshire Hathaway, kan også løbe med en del af opmærksomheden mandag ved handelsstart, efter at selskabet præsenterede tal for andet kvartal efter den amerikanske børslukning fredag.

Driftsoverskuddet voksede til 6,89 mia. dollar i kvartalet, og det var et spring fra 4,12 mia. dollar i samme periode sidste år. Ifølge CNN Money viste regnskabet også, at Berkshires aktiepost på 5 pct. i Apple nu er tæt på at være 50 mia. dollar værd.

Berkshire-aktien går frem med 1,4 pct.

/ritzau/FINANS