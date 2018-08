Børsåbning i USA: Pandora-forhandler har optur på rød dag

Den amerikanske smykkekæde Signet Jewelers starter dagen ud med et kurshop, der er til at tage at føle på. Aktien stiger 14,4 pct. i den indledende handel.

Dermed går selskabet mod retningen på aktiemarkederne, hvor de amerikanske ledende indeks alle falder med omkring 0,2 pct.

Det brede S&P 500-indeks steg ellers med 0,6 pct. onsdag - og det var fjerde dag i træk med plus og med lukkerekord for indekset. Det samme gjorde sig gældende for teknologitunge Nasdaq, som vandt 1,0 pct., mens Dow Jones-indekset med et plus på 0,2 pct. fortsat er knap 2 pct. fra sin top sat i slutningen af januar.

Signet Jewelers, der forhandler Pandora-smykker via butikskæden Jared, klarede sig markant bedre end ventet i andet kvartal, hvor salget viste en overraskende fremgang. Salget steg med 1,7 pct. i andet kvartal i butikker, der har været åbne i mindst et år, hvilket kom bag på analytikerne, der ifølge Bloomberg News havde ventet et fald på 4,2 pct.

Signet opjusterer salgsforventningerne til hele året og venter nu en enten flad salgsvækst eller et fald på op til 1,5 pct., hvor det tidligere ventede et lavt til midt encifret procentmæssigt fald.

I hele tal venter Signet dermed en omsætning på 6,2-6,3 mia. dollar mod tidligere 5,9-6,1 mia. dollar.

Og så har Campbell Soup, som måske bedst er kendt for sine markante røde konservesdåser, sat sine internationale aktiviteter og sine friske fødevarerenhed til salg. Selskabet vil desuden gennemføre en plan, som kan skabe vækst på suppe- og snackmarkedet på det nordamerikanske marked.

Aktien falder 4,0 pct.

Og så er der mere optur til Amazon, som steg 3,4 pct. onsdag, efter investeringsbanken Morgan Stanley opjusterede sit kursmål for aktien med 35 pct. til 2500 dollar per aktie.

Opjusteringen kan ifølge Bloomberg News betyde, at Amazon bliver det andet selskab, der passerer 1000 mia. dollar i markedsværdi. Det første selskab, der passerede den grænse, var Apple.

Torsdag stiger aktien med 0,4 pct. i de første handler.

/ritzau/FINANS