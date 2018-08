Børsåbning i USA: Pæne stigninger inden nyt fra Powell

Wall Street er åbnet højere fredag og signalerer, at der næppe er nye toner i vente fra den amerikanske centralbankchef, Jerome Powell, når han taler ved et arrangement i Jackson Hole.

De seneste meldinger fra centralbanken har været, at renten hæves igen til september og endnu en gang i slutningen af året, men investorerne vil vanen tro lytte intenst med for at forsikre sig om, at dette scenarie stadig holder stik.

S&P 500-indekset indleder fredagen med en stigning på 0,3 pct., Dow Jones-indekset stiger 0,3 pct., og Nasdaq-indekset løftes 0,5 pct.

Softwarehuset Autodesk er spurtet frem med 13 pct. fra åbningen efter et stærkt regnskab.

Derimod falder hardwareproducenten HP efter sit regnskab. Skuffende marginer i HP's printerforretning er ifølge Reuters årsagen til et kursfald på 2 pct.

I Samsung har man længe forberedt sig på netop denne fredag, hvor selskabets nye tablet, Galaxy Note 9, sendes på gaden. Konkurrenten Apple stiger med 0,5 pct.

Detailkæden GAP er derimod i modvind og falder 9 pct. Salget i butikker, der har været åbne i mindst et år, dykkede med 5 pct. i det netop afsluttede kvartal.

/ritzau/FINANS