Børsåbning i USA: Opjusteringer på stribe giver grøn start

En stribe regnskaber og tilhørende opjusteringer får de tre ledende indeks til at starte dagen ud i grønt.

Det brede S&P 500-indeks stiger med 0,6 pct., Dow Jones-indekset lægger 0,4 pct. til værdien, mens Nasdaq stiger med 0,9 pct. efter få minutters handel.

OPJUSTERINGER PÅ STRIBE

Der er blandt andet kommet regnskab fra Novo-konkurrenten Eli Lilly - og det var et bedre regnskab, end mange havde ventet. Oveni krydres de gode tal for andet kvartal med en opjustering af prognosen for hele året.

Eli Lilly omsatte for 770 mio. dollar af den hurtigtvirkende insulinanalog Humalog, der er den væsentligste konkurrent til Novos Novolog. Det var en vækst på 13 pct. og mere end 80 mio. dollar bedre end forudset i markedet ifølge Bloomberg News.

GLP-1-analogen Trulicity voksede 62 pct. til 780 mio. dollar og var dermed det bedst sælgende middel. Estimatet blandt analytikerne lå på 721 mio. dollar ifølge Bloomberg News.

Den samlede omsætning voksede til 6,36 mia. dollar, hvor snitestimatet lå på 6,05 mia. dollar blandt de adspurgte analytikere.

For hele 2018 venter Eli Lilly nu en omsætning på 24,0 til 24,5 mia. dollar - tidligere hed spændet 23,7 til 24,2 mia. dollar.

Medicinalaktien stiger 2,4 pct.

BIOGEN I HOPLA

En anden medicinalvirksomhed - Biogen - både solgte og tjente mere end ventet i årets andet kvartal, og der var ligeledes en opjustering til hele året med til investorerne.

Omsætningen steg 9 pct. til 3,36 mia. dollar i forhold til perioden sidste år, og det var samtidig højere end de 3,25 mia. dollar, som analytikerne havde ventet, viser estimater indsamlet af Bloomberg News.

Den ordinære indtjening per aktie landede på 5,80 dollar i kvartalet, mens analytikerne havde sat næsen op efter 5,19 dollar på den post. Biogen venter nu en omsætning i niveauet 13-13,2 mia. dollar mod tidligere 12,7-13 mia. dollar.

Efter de første handler stiger Biogen med 5,1 pct.

Hos United Technologies, der blandt andet producerer flymotorer og elevatorer, endte det samlede justerede salg på 16,71 mia. dollar i kvartalet, og det er over de 16,24 mia. dollar, som analytikerne havde ventet.

Også indtjeningen overraskede til den positive side, da United Technologies i kvartalet kunne fremvise en ordinær indtjening per aktie på 1,97 dollar. Her havde analytikerne ventet 1,85 dollar per aktie.

I forbindelse med tirsdagens regnskab justerede det amerikanske selskab desuden forventningerne til hele året. Prognosen lyder nu på en indtjening per aktie i niveauet 7,10 til 7,25 dollar mod tidligere 6,99 til 7,19 dollar.

Aktien lægger 0,1 pct. til kursen fra start tirsdag.

Også telegiganten Verizon klarede sig bedre end ventet i andet kvartal, hvor omsætningen lød på 32,2 mia. dollar mod ventet 31,77 mia. dollar, mens indtjeningen per aktie lød på 1,20 dollar.

Det overgik selv den mest optimistiske analytiker, som havde ventet 1,18 dollar, mens snitestimatet var på 1,14 dollar.

Det bliver belønnet med et plus på 1,6 pct. på kursen af investorerne.

Og når dagens handel er overstået, kan investorerne se frem til regnskaber fra blandt andet legetøjsgiganten Mattel, det sociale medie Facebook, betalingsselskaberne Paypal og Visa samt bilproducenten Ford.

/ritzau/FINANS