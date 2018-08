Børsåbning i USA: Detailselskab lyser op i let vigende marked

Investorerne belønner fra åbningen fredag Nordstrom for detailkædens opjustering i sit regnskab for andet kvartal, mens stemningen på markedet overordnet set er til den svagt negative side påvirket af fredagens fald på børserne i Europa.

Efter et par minutters handel ligger det brede S&P 500-indeks 0,1 pct. lavere i 2837,56, og Nasdaq-indekset falder 0,3 pct. til 7778,91, mens Dow Jones-indekset holder sig stort set uændret i forhold til torsdagens slutniveau.

Torsdag kunne de amerikanske indeks ellers notere pæne plusser, på baggrund af forhåbninger om at USA og Kina i slutningen af august vil mødes for at snakke handelsaftaler.

- Aktiemarkedet havde en stærk afslutning torsdag på fornyede håb om en løsning på handelskrisen mellem USA og Kina. Det er værd at huske på, at det ikke er sikkert, at en handelsaftale vil blive indgået.

- Handelsforhandlinger har en historie med at blive langvarige, og bare fordi aktiehandlere ønsker en handelsaftale, så er det ikke sikkert, at de vil få en, siger analytiker David Madden fra CMC Markets UK i et notat ifølge Marketwatch.

Deere, der producerer landbrugsmaskiner, falder i den indledende handel 3,5 pct. efter traktorselskabets regnskab for maj, juni og juli, som viste et lavere overskud end ventet.

Omsætningen voksende ellers 32 pct. til 10,31 mia. dollar, hvoraf 9,29 mia. dollar stammede fra udstyrssalget. Det var dermed også lidt bedre end ventet i markedet, hvor analytikerne havde spået 9,20 mia. dollar i omsætning af grønne John Deere-traktorer og lignende.

Indtjeningen var dog en skuffelse, idet Deere kun hev 2,59 dollar per aktie hjem i justeret overskud. Her havde markedet ventet 2,74 dollar.

Anderledes begejstring er der for regnskabet fra detailkæden Nordstrom, som da også krydrede nogle gode tal for andet kvartal med en opjustering af forventningerne til hele året.

I andet kvartal nåede Nordstrom en indtjening per aktie på 95 cent, hvilket var noget over analytikernes forventninger på 84 cent ifølge et estimat fra Bloomberg News. Også salget var bedre en ventet, og for hele året venter Nordstrom nu en indtjening på 3,5-3,65 dollar per aktier mod tidligere 3,35-3,55 dollar.

Nordstorm-aktien stiger fra start med 6,4 pct.

/ritzau/FINANS