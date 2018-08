Børsåbning i USA: BNP-data vendte stemningen til det blandede

Efter tegn på endnu en positiv handelsdag i handlen med indeks-futures er de amerikanske aktiemarkeder trådt på en mere slingrende kurs ved åbningen af onsdagens handel.

Kort efter handelsstart ligger de brede S&P 500-indeks 0,1 pct. højere, Nasdaq-indekset stiger 0,3 pct. mens de tunge Dow Jones-aktier under ét trækker baglæns med 0,1 pct.

Det var offentliggørelsen af data for væksten i den amerikanske økonomi og i amerikanernes privatforbrug, der først på eftermiddagen dæmpede optimismen blandt handlerne.

Den anden opgørelse over væksten i den amerikanske økonomi i andet kvartal var på 4,2 pct., mens der ifølge Bloomberg News var ventet en stigning på 4,0 pct. efter en vækst på 4,1 pct. i den foreløbige aflæsning af udviklingen. Sammen med BNP-opgørelsen kom skuffende data for det personlige forbrug i samme kvartal. Den viste en stigning på 3,8 pct. mod en ventet stigning på 3,9 pct.

Der ventes senere tal for det igangværende salg af boliger i juli, som ventes at vise en stigning på 0,3 pct. på månedsbasis efter en stigning på 0,9 pct. måneden før.

Onsdagen er fattig på væsentlige regnskaber.

Men teknologikoncernen Hewlett Packard Entreprises, HPE, er i regulær handel for første gang, efter at selskabet sent tirsdag overraskede de amerikanske aktiehandlere med et kvartalsregnskab med en omsætning på 7,8 mia. dollar og - ikke mindst - forventninger til hele regnskabsåret, der er en del mere optimistiske end analytikernes forventninger.

Analytikerne havde ventet en omsætning i HPE på 7,7 mia. dollar i kvartalet, der sluttede med udgangen af juli.

HPE ligger 2,2 pct. højere i den indledende handel.

Webhandels-giganten Amazon er i fokus, efter at Morgan Stanley har opjusteret sit kursmål for aktien med 35 pct. til 2500 dollar per aktie. Opjusteringen giver ifølge Bloomberg News anledning til at vente en stigning for aktien, som kan gøre Amazon til det andet selskab, der passerer 1000 mia. dollar i markedsværdi. Det første selskab, der passerede den grænse, var Apple.

Amazon-aktien stiger 0,9 pct. kort efter åbningen

/ritzau/FINANS