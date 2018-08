Børsåbning i USA: Apple fortsætter rekordkurs i ellers vigende marked

Det amerikanske aktiemarked er åbnet marginalt negativt fredag med et fald i det brede S&P 500-indeks efter ti minutters handel på 0,1 pct. Dow Jones-indekset ligger desuden 0,2 pct. lavere, mens det går bedre for det teknologitunge Nasdaq, som ligger 0,1 pct. højere.

Der er fortsat fokus på handelsspændingerne, efter at den amerikanske præsident Donald Trump torsdag luftede ønsker om vedtagelse af nye tariffer mod Kina på varer for 200 mia. dollar allerede i næste uge, men der er også flere selskabsspecifikke historier, som investorerne reagerer positivt på - og som derfor trækker i modsatte retning.

- Frygten for, at den globale vækst kommer til at blive ramt af et destruktivt forhold mellem USA og Kina, fortsætter med at være helt i centrum for markedet, sagde Dean Popplewell, som er vicechef for markedsanalyse hos Oanda, forud for åbningen ifølge Reuters.

Handlere påpegede før åbningen over for nyhedsbureauet endvidere, at markedsbevægelserne kan blive større end sædvanligt på grund af en ventet tynd handel forud for den lange weekend i kraft af mandagens lukkedag i USA på grund af Labor Day.

I Dow Jones-indekset trækker Chevron og JPMorgan ned med fald på omkring 1 pct., mens dagen er startet positivt for Apple med et plus på 1 pct. - oven i torsdagens rekordkurs - til 227,29 dollar. Apple nyder godt af, at storinvestor og mangemilliardær Warren Buffett har sagt, at hans investeringsselskab, Berkshire Hathaway, har købt op i aktien. Apple har endvidere annonceret en begivenhed 12. september, hvor nye iPhone-modeller ventes at se dagens lys.

Coca-Cola er også i fokus fredag efter annonceringen af opkøbet af kaffehuskæden Costa for 5,1 mia. dollar. Efter at aktien i formarkedet ellers havde ligget højere, har aktien startet den almindelige handel med et fald på 0,3 pct.

Reaktionen er derimod positiv på regnskabet fra den canadiske sportsudstyrsproducent Lululemon, der da også leverede en stærkere indtjening end estimeret i selskabets regnskab for andet kvartal. Det er drevet af et stærkt salg online og særligt det kinesiske marked, skriver Reuters.

Aktien stiger næsten 14 pct.

/ritzau/FINANS