Bitter magtkamp var tæt på at knuse dansk spilfirma: Nu skovler det penge ind igen

PlayDead slog i 2010 igennem med computerspillet Limbo, der blev en massiv succes. Men tiden efter var mere end vanskelig, hvor de to stiftere Arnt Jensen (th.) og Dino Patti ragede uklar i en sådan grad, at de ikke længere kunne arbejde sammen.

Godmorgen og velkommen til dagens nyhedsoverblik på Business.dk.

Vi skal vidt omkring i dag. Vi tager elbilen til Wall Street, vi kører muligvis ind i en bøderegn med Uber og så skal vi se på lønningerne i byggeriet. Men vi begynder i den danske spilbranche.

1

Med firmaet Playdead skabte Arnt Jensen og Dino Patti noget ganske særligt tilbage i 2010. Uden det store budget lancerede de computerspillet Limbo. De var et noget dystert, næsten kunstnerisk univers, som på få uger tjente sig selv ind og blev en kæmpe økonomisk succes for de to computerspilsmagere og trak overskrifter i både ind- og udland.

Men smilene stivnede. Mens de fleste spil-afficionados ventede i spænding på spil nummer to, skete der ting bag kulisserne, som skulle vise sig næsten fatale for det lille selskab. De to stiftere blev mere og mere uenige. Til sidst kunne de ikke længere være på kontor sammen. I 2015 brød forhandlingerne sammen mellem de to parter om uenigheder om selskabets strategi. Siden kommunikerede de to kun gennem deres rådgivere og kæmpede for kontrollen over selskabet. Det viste en aktindsigt fra sidste år, som Børsen kom i besiddelse af mellem de to stiftere og Erhvervsstyrelsen.

Efter et dramatisk forløb blev Dino Patti købt ud for 50 mio. kr.

Det dramatiske forløb forsinkede det meste af produktionen, men nu er Playdead, der er eneejet af Arnt Jensen tilbage i god gænge. I et nyt regnskab tjener den københavnske spilproducent 19 mio. kr., og det bringer det samlede overskud de seneste to år op på 58 mio. kr. Det skriver Børsen onsdag. (Betallingsartikel)

Det er spillet Inside, der udkom forrige år, der sender millioner i lommerne på stifter Arnt Jensen, der i dag ejer 100 pct. af virksomheden. Dermed har han hurtigt tjent de 50 mio. kr. hjem, som han måtte punge ud for den anden stifter Dino Pattis ejerandel.

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag. OK - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst. Se alle nyhedsbreve

2

Den kinesiske elbilproducent Nio Inc. drøner i dag ind på børsen i New York, og bliver dermed den tredjestørste amerikanske notering af et kinesisk firma i år.

Noteringen af Nio er prissat til 6,26 dollar per aktie, mens intervallet lød på 6,25-8,25 dollar. Noteringen vil rejse 1 mia. dollar. Det er en prissættelse i bunden af det målrettede interval i selskabets notering. Det skriver Bloomberg News. Det er investorernes bekymring om udsigterne for hovedkonkurrenten, Tesla, der trækker det kinesiske selskab ned.

Nio er én af flere kinesiske elbilproducenter, der søger kapital til at udvikle selvkøre- og batteriteknologier i kølvandet på Beijings ønske om hurtigt at udvide Kinas produktion af miljøvenlig teknologi.

Handlen med aktierne på New York Stock Exchange starter onsdag.

3

Torsdag kulminerer Uber-sagen på dansk grund i Højesteret og kan udløse en sand bøderegn over 1.500 danske chauffører, der dog sætter deres lid til, at det amerikanske milliardselskab klarer mellemværendet med ordensmagten.

I dag bringer Berlingske Business et interview med Mads Krabbe, der kørte for Uber. Uber-chaufføren brugte tjenesten, selv om den var politianmeldt, og mens chauffører var dømt for ulovlig taxikørsel. Hele tiden kørte han med den opfattelse, at det amerikanske milliardselskab ville betale, hvis han skulle få en bøde.

Torsdag afgør Højesteret, om fire chauffører kan idømmes bøder for hver enkelt kørsel med baggrund i en liste fra de hollandske skattemyndigheder. Det vil i givet fald give politiet grønt lys til at sende bøder til Tesla-Mads og flere end 1.500 andre chauffører, der optræder på listen, som Skat i 2017 fik fra Holland. Læs mere her.

4

Flere virksomheder i byggebranchen kan knække halsen, hvis udviklingen med højere lønninger og en dårlig evne til at hæve priserne fortsætter. Det forudser Dansk Byggeri. I yderste konsekvens kan konkurser blandt byggevirksomheder true opsvinget, skriver Jyllands-Posten.

»Hvis du får mange store hop i lønningerne, og de når op på et niveau, hvor det bliver for dyrt at producere, vil du have virksomheder, der mister deres indtjening og knækker nakken. Det kan smitte af på andre brancher og få opsvinget til at gå i stå,« siger Lars Storr-Hansen, adm. direktør i Dansk Byggeri.

Dansk Byggeris udlægning understøttes af, at konkurstallet i byggeriet i forvejen er tårnhøjt, selvom byggeaktiviteten er høj, og af, at lønomkostningerne har i 2. kvartal af 2018 taget et stort hop opad.

Andreas Østerheden, der er seniorstrateg i Nordea Wealth Management, leverer her sit på på, hvad man bør rette blikket mod i dag som investor.

I dag vil være en mindre travl dag på nøgletalsfronten, hvor geopolitik igen vil kunne fylde i investorernes bevidsthed. Markederne vil holde øje med signaler der kan give information om en bedring / forværring i forhandlingsprocessen mellem USA og Kina.

Det mest tungtvejende nøgletal vi får i dag bliver tal for industriproduktionen i Euroområdet. Det er et af de såkaldte hårde data, der viser hvor hurtigt der rent faktisk blev løbet i de europæiske industrivirksomheder i juli. Hvor vi sidste år oplevede en acceleration i industriproduktionen har vi set en svagere udvikling i år. Tallet har tyngde nok til at kunne påvirke markederne i både positiv og negativ retning alt efter hvordan tallet kommer ud.

På centralbankfronten vil der også være noget at holde øje med, hvor to af den amerikanske centralbanks (Fed) medlemmer Bullard and Brainard taler ved to forskellige møder senere i dag. De to taler er interessante at holde et halvt øje på, da udtalelser fra de forskellige centralbankchefer fra tid til anden kan givet fingerpraj omkring retningen for den amerikanske pengepolitik.

kl 8.00: Beskæftigelse for lønmodtagere i Danmark

kl 10.30: Nationalbanken holder pressemøde og offentliggør en analyse og en rapport omkring økonomiske forhold

kl 11.00: Eurozonen leverer tal for industriproduktion

De asiatiske aktiemarkeder ligger badet i rødt onsdag morgen, efter at Kina har signaleret nye veje at ramme USA i handelskrigen.

Nikkei 225 -0,5 %

Topix -0,6 %

Hongkongs Hang Seng - 0,4 %

China Shanghai Composite -0,3 %