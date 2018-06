Bitcoin rammer laveste niveau i flere måneder

Der skal således 6562 dollar til at købe en bitcoin onsdag morgen, hvilket ikke er set lavere siden februar.

Generelt har værdien af den digitale valuta været faldende siden slutningen af sidste år, hvor bitcoin nåede sit hidtil højeste niveau og i december kostede 19.511 dollar stykket. Rekorden indtraf efter en stigning på mere end 1400 pct. i løbet af året.

Ligesom andre digitale valutaer tilbyder bitcoin den mulighed, at man kan gennemføre økonomiske transaktioner med anden part uden mellemled som eksempelvis pengeinstitutter.

Det har også betydet, at bitcoin førhen har været anvendt af kriminelle, da transaktioner med valutaen har været yderst svære at spore. Men fordi bitcoin pludselig blev populær og eksploderede i værdi, er de kriminelle ifølge flere medier i stedet gået over til at bruge andre og ikke lige så eksponerede typer af kryptovalutaer.

Onsdagens fortsatte svækkelse kommer oven på en uheldig sag i weekenden, hvor den mindre sydkoreanske kryptobørs Coinrail blev hacket. Det skabte straks nervøsitet i forhold til sikkerheden af bitcoin, hvorfor investorerne begyndte at sælge ud af deres bitcoin-beholdninger.

»Tanken er, at hvis det kan ske for a, kan det også ske for b, og det kan også ske for c. Derfor går folk i panik og begynder at sælge,« sagde Stephes Innes, der er handelschef hos børsmægleren Oanda, til Bloomberg News.