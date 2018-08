Bitcoin har fået bøllebank i august

København. Efter en vinter, hvor kryptomanien hærgede og nyslåede virtuelle millionærer fik taletid på tv-skærme verden over, er Bitcoin og andre kryptovalutaer faldet kraftigt. I august har flere førende kryptovalutaer fået nakkedrag i flæng.

Verdens største kryptovaluta, Bitcoin, er siden sin seneste top i juli i 8405 dollar faldet med 28 procent. Og siden manien var på sit højeste i december er faldet på markante 70 procent.

- De fleste kryptovalutaer har været overvurderet i et meget langt stykke tid. Det er svært at nævne én årsag til det seneste fald, men det føles som det omvendte af sidste år.

- Der væltede det ind med penge, fordi folk var bange for at gå glip af stigninger. Nu vælter det ud, da investorerne fornemmer panik, siger Samson Mow, strategisk direktør hos Blockstream Corp., til erhvervsmediet Bloomberg.

Bloomberg skriver, at en generel stigning i juli til kryptovalutaer var udløst af udsigten til finansielle instrumenter, der fulgte udviklingen i kryptovalutaer. Men de er ikke blevet godkendt af myndighederne.

Mens Bitcoin har fået sine tæv er verdens andenstørste kryptovaluta, Ethereum, endnu hårdere ramt.

Ethereums værdi toppede i januar i 1420 dollar. I slutningen af juli var den faldet med 64 procent fra toppen til 507 dollar. Og den seneste måned er den faldet med yderligere 48 procent til 263 dollar.

Valutaen har været under et hårdt pres ikke mindst grundet rygter om, at skaberne af den er ved at sælge markant ud for at få værdier hjem i dollar, ifølge Bloomberg.

Grundlæggende er kryptovalutaer linjer af computerkode, der bliver digitalt underskrevet, hver gang de handles.

Bitcoin er den mest kendte og ældste kryptovaluta. Men der findes over 1000 andre i dag, som bygger på en teknologi kaldet Blockchain.

/ritzau/