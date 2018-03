Bitcoin er faldet over 20 pct. i denne uge efter usikkerhed

Det har været en hård uge for verdens største kryptovaluta, bitcoin, der over hele ugen er faldet med mere end 20 pct.

Fredag formiddag handles den virtuelle valuta 7,5 pct. lavere til 8634,84 dollar. Det svarer til et fald på 21,6 pct. i forhold til sidste fredag, hvor en bitcoin blev handlet for over 11.000 dollar.

Ugen har været præget af øget regulatorisk kontrol i USA og Japan, et forsøg på tyveri fra en af de største markedspladser Binance, og nyheder om at kuratoren i konkursboet efter kryptobørsen Mt. Gox er begyndt at sælge bitcoin for at skaffe penge til kreditorerne, skriver Bloomberg News.

»Skærmen blinker rødt i dag, og folk bliver skræmte. Svage hænder vil bestemt gerne sælge. Hvis Mt. Gox kan dumpe bitcoin for 400 mio. dollar, og der stadig er mia. tilbage, er der frygt for, hvornår dykket kommer,« siger Caleb Yao, der er medstifter af Singapore Bitcoin Club, til nyhedsbureauet.

Kuratoren, Kabayashi, meddelte, at han havde solgt for 400 mio. dollar siden september, og at han ser nærmere på et yderligere salg for de resterende 1,8 mia. dollar.

Torsdag var der fokus på Japan, hvor landets finansielle vagthund, Financial Services Agency (FSA), midlertidigt lukkede to kryptovalutabørser, Bitstation og FSHO, i en måned på grund af manglende intern kontrol.

Få timer tidligere havde Securities and Exchange Commission (SEC) i USA advaret om, at mange online handelsplatforme skulle registrere sig hos myndigheden.

I december satte kryptovalutaen flere gange rekord, og mere end en gang nåede den op over 19.000 dollar.