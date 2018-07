Bil-aktier trækker ud i overhalingsbanen på rygte om sløjfet told

Forhåbninger om, at den europæiske bilindustri kan gå fri af amerikanske handelstariffer, giver torsdag middag grobund for en positiv stemning på de europæiske aktiemarkeder.



Det brede fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks ligger torsdag middag 0,7 pct. højere med stigninger på 0,5 pct. for FTSE-100 indekset i London, på 1,4 pct. for det tyske DAX-indeks og på 1,1 pct. for CAC 40-indekset i Paris. I Milano stiger det toneangivende FTSE MIB-indeks 1,5 pct.

Ifølge Bloomberg News kan det tyske Handelsblatt rapportere, at den amerikanske ambassadør i Tyskland har oplyst, at han er blevet bedt om at forhandle en aftale mellem Bruxelles og Washington om lavere - eller måske slet ingen - biltariffer.

Bilaktierne stiger på sektorbasis 4,4 pct. med særlig fremgang til italienske Fiat Chrysler på 5,6 pct. og sydtyske BMW på 5,7 pct.

Daimler, der for nylig injicerede en negativ stemning med en nedjustering begrundet med netop frygten for effekten af en kommende handelskonflikt, stiger 4,3 pct.

Men også Porche og Volkswagen samt franske Peugeot ses på listen over dagens største stigninger i Stoxx 600.

Helt i toppen af indekset ligger Osram med et plus på 7,4 pct. Osram, der producerer blandt andet pærer og lygter til bilindustrien, blev også hårdt ramt af nedjusteringen fra Daimler.

Det hollandske olieserviceselskab SBM Offshore får torsdagens hårdeste børsbehandling, efter at en brasiliansk domstol har dømt til fordel for den offentlige anklager, der har ønsket, at der foretages reservationer til dækning af eventuelle skader, industrien måtte blive stillet til ansvar for. SBM-aktien falder 5,6 pct.