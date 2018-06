Basis for positive aktiemarkeder trods handelskrig og italiensk joker

Og slet ikke den seneste uge, hvor aktierne efter en nedtur i starten af ugen på grund af uro omkring Italien, igen steg i slutningen af ugen. Faktisk var stigningerne torsdag og fredag så massive, at der både for den vigtige tyske DAX Future og den amerikanske S&P future er ved at blive udløst købssignaler. Bekræftes de foreløbige købssignaler i næste uge kan der komme rigtig gode aktiemarkeder de kommende uger. Men bemærk: det er en ekstremt skrøbelig balance, hvorunder der kan komme ny fremgang på aktiemarkederne.

Hvorfor er der udsigt til stigende aktiemarkeder, samtidig optræk til handelskrig og stor usikkerhed om Italiens fremtid i EU? Ja, det virker som fuldstændigt galimatias, at aktiemarkederne stiger efter den horrible uge, vi har været igennem. Først kom den besynderlige melding om, at en ny protestregering i Italien ikke ville blive godkendt af præsidenten på grund af en EU skeptisk finansminister. Derefter var der lagt op til en midlertidig teknokratregering. Men den gav op, endnu før den kom i gang, på grund af en forventet kort levetid efter obstruktion fra de to store protestparter. Nu ser det ud til, at de alligevel kan danne en regering, men med andre ministre.

Men en masse spørgsmål er fortsat uafklarede: Vil protestpartierne tage Italien ud af Euro’en? Næppe lige nu, da det vil udløse et bankrun, manglende refinansieringsmuligheder af statsgælden og kapitalkontrol, ligesom det skete i Grækenland. På den anden side vil den nye regering næppe bare acceptere en fortsat spændetrøje fra Bruxelles omkring offentlige budgetunderskud. Derfor er det sandsynligt med et langt forhandlingsforløb mellem EU og den nye italienske regering om gældssanering af statsgælden og andre reformer, hvor Italiens udmeldelse af EU vil indgå som mulighed ved forhandlingsbordet. Italien kan altså fortsat udløse en global finanskrise, hvor den græske gældskrise og effekterne på finansmarkederne var peanuts. Men det sker næppe lige foreløbig.

På den korte bane har de finansielle markeder derfor valgt en vent-og-se-tilgang, og derfor er den italienske dagsorden sikkert sat på hold. Risikoindikatorerne er de seneste dage vendt til det bedre. Dels er forsikringspræmien mod konkurs i europæiske erhvervsobligationer, iTraxx Crossover, faldende. Dels er den tiårige Italienske statsrente også klart faldende – fra toppen på 3,36% i starten af ugen er renten de eneste dage faldet til 2,67%. Men den er stadig markant højere end de 1,70% i starten af maj. Bundlinjen er altså stadig røde advarselslamper, men nu blinker de ikke længere ildevarslende.

Næsten samme historie med den begyndende handelskrig: For det ikke skal være løgn, kom Trump også i denne uge med håndfaste udmeldinger om importtold på stål. Selvom det nok er et taktisk forhandlingsudspil, er der nu stigende risiko for en eskalerende handelskrig, da den nye told er iværksat. Vi tror, at der her er langt større sandsynlighed for, at parterne vil nærme sig hinanden og måske også finde en løsning. På den anden side virker Trump også ganske uforudsigelig, så det kan også udvikle sig til det værre.

Langt mindre sandsynlighed for at centralbankerne vil stramme pengepolitikken: Under alle omstændigheder er der øgede risici for den økonomiske vækst, dels finansusikkerheden omkring Italien, dels omkring en mulig eskalerende handelskrig, og så er USA’s økonomi begyndt at tabe vækstmomentum. Efter denne uge tror vi, at centralbankerne vil tænke sig om en ekstra gang, før der skrues ned for pengepolitiske stimulanser. Sandsynligheden for en renteforhøjelse ved næste rentemøde i den amerikanske centralbank den 13. juni vil næsten helt sikkert give en renteforhøjelse. Men sandsynligheden er nu 90% mod 100% for nogle uger siden. Og udsigten til flere renteforhøjelser hen over 2018 er mere afdæmpede end tidligere. Og den udvikling er samlet set rigtigt god for aktiemarkederne. Så kommer der ikke de store abrupte katastrofemeldinger fra Italien eller Trump er der bedre grundlag for stigende aktiemarkeder nu end længe.

Undgå at være 100% investeret: Bundlinjen er altså, at så længe tingene bare udvikler sig stille og roligt, og der ikke kommer store ubehagelige overrasker, så er der grundlag for positive aktiemarkeder. Vi synes, at det er for risikabelt at satse på at hente gevinster under ”stilheden før stormen,” da stormen kan ramme ned som en lynnedslag. Vi har i Økonomisk Ugebrevs portefølje valgt aktuelt at være investeret netto 65 % af kapitalen i danske aktier. Den relativt forsigtige tilgang betyder også, at vi halter lidt efter Copenhagen Benchmark index med et afkast i år på 1,8% mod 4,2%. C25 indeks har i år et afkast på minus 1,4%.

