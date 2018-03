Banker hiver trecifret millionbeløb hjem på salg af investeringsfirma i Luxembourg

Syv danske banker har valgt at sælge deres fælles investeringsselskab Valueinvest Asset Management til den australske kapitalfond Macquarie Investment Management.

Det oplyser bankerne i meddelelser til fondsbørsen mandag eftermiddag.

Samtlige sælgere opjusterer som følge af salget forventningerne til 2018. Spar Nord, der som den eneste oplyser en ejerandel (på mere end 20 procent), meddeler, at man får en indtægt på cirka 150 mio. kroner, mens Sydbank bogfører en gevinst på cirka 110 mio. kroner. Skjern Bank og Fynske Bank oplyser en kursgevinst på cirka 60 og 35 mio. kroner, mens Kreditbanken, Lollands Bank og Nordfyns rapporterer om gevinster på hhv. 19, 13 og 10 mio. kroner.

Dermed får de danske banker en gevinst på omkring 397 mio. kroner ud af at afhænde selskabet til den australske kapitalfond, der herhjemme er mest kendt for at have været medejer af Københavns Lufthavne, som man sidste år solgte sin andel af til ATP. Nu er Macquarie desuden ved at købe sig ind i TDC sammen med ATP.

Valueinvest Asset Management blev stiftet i 1998. Selskabet består blandt andet af adm. direktør Jesper Alsing og investeringsdirektør Jens Hansen af fire porteføljeforvaltere, der tilsammen råder over knap 30 mia. kroner.