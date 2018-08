Banker bekymrede over landbrug grundet voldsom tørke

Tørken i landbruget bekymrer danske bankdirektører. Vestjysk Bank mener, at situationen er alvorlig for det i forvejen pressede landbrug.

Det skriver Dagbladet Børsen.

- Situationen er alvorlig. Hos landmændene bruges der meget tid på at skulle overveje de konsekvenser, tørken får. Det er et meget forskelligt billede, men vi kan ikke undslå, at alle er ramt, for hele landet er ramt af tørke. Men der er også flere steder, hvor man har vandingsanlæg, der kører på livet løs, siger Jan Ulsø Madsen, topchef i Vestjysk Bank, til Børsen.

Ifølge en vurdering fra Københavns Universitet fra juni risikerer landbruget et samlet tørketab på over 6 mia. kr. Jan Ulsø Madsen er bekymret på landmændenes vegne, da mange af dem har været meget igennem de seneste år, og nu kommer tørken så oveni.

Mælkepriserne er dog steget henover sommeren og vil formentlig stige igen, hvilket vil kompensere lidt. Men om det er nok til at opveje for tørkekonsekvenserne, vil Vestjysk Banks topchef ikke udtale sig om.

Ifølge Finanstilsynet er danske bankers tab på landbrug fra 2012-2016 faldet fra 3,4 mia. kr. til 2,7 mia. kr., og ifølge Bankresearch er de akkumulerede nedskrivninger på over 15 mia. kr., skriver avisen.

/ritzau/FINANS