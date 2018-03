Bank of England advarer mod for stor rentestigning

Det skriver The Daily Telegraph.

Britiske familier vil blive påvirket, hvis en rentestigning på 2 pct. bliver en realitet. Dette kommer, efter at gæld i realkreditlån er steget efter år med billigere lånomkostninger, advarer Storbritanniens centralbank.

For langt de fleste husejere vil en rente på 0,5 pct. være til at betale, mener centralbankens finanspolitiske udvalg.

Mark Carney, der er chef i Bank of England, hævede renten fra 0,25 pct. til 0,50 pct. tilbage i november, og der forventes endnu en rentestigning til 0,75 pct. i maj.

Bank of Englands finanspolitiske udvalg advarer mod for mange rentestigninger og mener, at rentestigninger kan laste et stort antal husholdninger.

»Renten på realkreditlån ville skulle stige 1,5 procentpoint uden ændring i husholdningernes indkomst, før mængden af husholdninger, der betaler mere end 40 pct. af deres indkomst på huslån, ville nå dets gennemsnit fra før krisen,« sagde det finanspolitiske udvalg ved deres sidste møde ifølge The Daily Telegraph.

I dag er det 1,4 pct. af de britiske husholdninger, der betaler mere end 40 pct. af deres indkomst på huslån. Før krisen var gennemsnittet på 1,9 pct.