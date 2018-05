Asien: Trump-kommentar sender kurserne ned på tværs af kontinentet

Ifølge nyhedsbureauet Reuters udtalte Trump tirsdag, at han ikke var "tilfreds med de seneste handelsforhandlinger med Kina", og kommentaren har presset kurserne i Asien.

Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks falder 0,2 pct., mens det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, dykker 1,2 pct. I Kina falder de to indeks Shanghai Composite og CSI 300 begge 0,8 pct.

De to første dage i denne uge har ellers været præget af positive takter på børserne, da USA og Kina i weekenden så ud til at nærme sig hinanden, da de to lande indgik aftale om at begrænse USA's budgetunderskud over for Kina.

USA's finansminister, Steven Mnuchin, sagde i weekenden, at "handelskrigen var sat på pause", og tirsdag skar Kina tolden på importerede biler, men det har ikke været nok til at behage Donald Trump indtil videre.

- Markedet blev formentlig overoptimistisk i mandags. Realiteten er, at forhandlingerne fortsat er i gang, eftersom der fortsat mangler fremskridt på forskellige områder, siger Norihiro Fujito, der er investeringsanalytiker hos Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, til Reuters.

Blandt selskaberne er der særligt pres på rederierne - hvor både Mitsui OSK Lines og Kawasaki Kisen begge falder 2,8 pct. på børsen i Tokyo.

Derudover er flere af de japanske eksportvirksomheder ramt af en styrket yen. Det rammer blandt andet bilproducenten Honda, hvis aktie falder 1,3 pct.

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225-1,2 Topix-0,8 Hongkongs Hang Seng-1,0 China Shanghai Composite-0,8 China CSI 300-0,8 Taiwan Taiex-0,4 Sydkoreas Kospi+0,1 Indiens BSE Sensex-0,1 Singapores STI-1,0 Sydney ASX 200-0,1

Indeksværdi klokken 06.00.

/ritzau/FINANS