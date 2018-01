Asien: Optimismen bobler over hele Fjernøsten

De asiatiske aktier viser fortsat gode takter fredag morgen, hvor optimisme over de globale økonomiske vækstudsigter og en forbedret indtjening i virksomhederne bidrager til de kursstigninger, som har præget udviklingen siden begyndelsen af 2018.

Torsdagens kinesiske økonomiske vækstbillede, der blev offentliggjort efter de fleste asiatiske markeders lukketid, viste accelererende vækst for første gang i syv år.

MSCI's brede aktieindeks for Asien-Stillehavsområdet uden for Japan stiger 0,3 pct.

»Vi vil sandsynligvis se aktiemarkederne gennemgå en midlertidige tilpasningsfase. Men på længere sigt ser det ud til at være et godt år for de globale markeder,« siger chefstrateg Soichiro Monji fra Daiwa SB Investments i Tokyo ifølge Reuters.

Stigningerne i Asien kommer trods kursfald på Wall Street og vigende amerikanske aktiefutures.

»Det handler ikke længere om, at de andre markeder følger efter den amerikanske aktieudvikling. Grundlaget er stærkt globalt, støttet af store positive forandringer som for eksempel den digitale revolution, vi for øjeblikket er vidne til,« siger Soichiro Monji.

I Japan lægger en svækket dollar låg over stigningerne hos især eksportørerne.

Nikkei-indekset stiger 0,1 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med plus på 0,6 pct.

De kinesiske børser følger den positive trend. Shanghai Composite stiger 0,4 pct., og CSI 300-indekset øger 0,6 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks begrænser stigningen til 0,2 pct.

Blandt de øvrige markeder lukker Taiwans Taiex-indeks med en gevinst på 0,7 pct., og Sydkoreas Kospi-indeks øger 0,1 pct., mens Singapores Strait Times-indeks ligger med et plus på 0,4 pct.

Sydneys ASX-indeks slutter dagen med et tab på 0,2 pct.

Den amerikanske S&P 500-future ligger med fald på under 0,1 pct. fredag morgen.

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225+0,1 Topix+0,6 Hongkongs Hang Seng+0,2 China Shanghai Composite+0,4China CSI 300+0,6 Taiwan Taiex+0,7 Sydkoreas Kospi+0,1 Indiens BSE Sensex+0,4 Singapores STI+0,4 Sydney ASX 200-0,2

Indeksværdi kl. 6.15.