Asien: Nordkoreansk aflysning og ringe japansk vækst vejer - NY

»Det har ikke formået at blive en konstruktiv åbning for de asiatiske markeder i dag med modvind over det hele, især med de højere renter, der sandsynligvis vil mane til forsigtighed i regionen,« siger analytiker Jingyi Pan fra IG i Singapore i en kommentar ifølge AP.

Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks falder 0,1 pct.

Oven i den nyligt opståede tvivl om forholdet mellem USA og Nordkorea vægter en dybere end ventet økonomisk nedtur i Japan på investorernes risikovillighed.

I Tokyo viger Nikkei-indekset 0,2 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et minus på 0,1 pct.

På de kinesiske markeder er den negative indstilling også udbredt. Shanghai Composite falder 0,3 pct., og også CSI 300-indekset dropper 0,3 pct., mens Hongkongs Hang Seng ligger med et minus på 0,1 pct.

Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med en gevinst på 0,1 pct., og også Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,1 pct., mens Singapores Strait Times-indeks dropper 0,1 pct.

Sydneys ASX-indeks står til at slutte dagen med et plus på 0,4 pct.

Onsdag morgen ligger de amerikanske futures med små stigninger på op mod 0,1 pct.

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225-0,2 Topix-0,1 Hongkongs Hang Seng-0,1 China Shanghai Composite-0,3China CSI 300-0,3Taiwan Taiex+0,1 Sydkoreas Kospi+0,1 Indiens BSE Sensex-0,8 Singapores STI-0,1 Sydney ASX 200+0,4

Indeksværdi kl. 6.20.