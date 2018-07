Asien: Markante stigninger så godt som overalt

De asiatiske aktiemarkeder ligger med markante stigninger så godt som overalt torsdag morgen.

Væk er de seneste dages bekymringer for eskalering af handelskrigen, mens der drages fordel af de nu lavere aktivpriser.

»Markederne har haft tid til at fordøje den seneste udvikling i handelskrigen og er klar til at begynde at konsolidere. Det er blevet et mønster at reagere på hver ny udvikling og håbe, at handelsstramningerne vil lettes over de næste par måneder gennem forhandlinger,« siger seniorstrateg Masahiro Ichikawa fra Sumitomo Mitsui Asset Management i Tokyo til Reuters.

Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et plus på 0,5 pct. til Reuters.

I Tokyo giver en markant svækkelse af den japanske yen investorerne blod på tanden.

Nikkei-indekset stiger 1,3 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 0,8 pct.

I Kina er der også solide gevinster.

Shanghai Composite stiger 1,9 pct., og CSI 300-indekset øger 2,1 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks ligger med en gevinst på lidt mere beskedne 0,7 pct.

Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,4 pct., Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,7 pct., og Singapores Strait Times-indeks øger 0,1 pct., mens Sydneys ASX-indeks står til at slutte dagen med et plus på 0,9 pct.

Torsdag morgen ligger de amerikanske futures med stigninger på 0,4-0,5 pct.

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225+1,3 Topix+0,8 Hongkongs Hang Seng+0,7 China Shanghai Composite+1,9China CSI 300+2,1Taiwan Taiex+0,4 Sydkoreas Kospi+0,7 Indiens BSE Sensex+0,7 Singapores STI+0,1 Sydney ASX 200+0,9

Indeksværdi kl. 6.15.

/ritzau/FINANS