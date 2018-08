Asien: Lurende handelskrig holder investorerne på måtten

De asiatiske aktiemarkeder ligger blandet torsdag morgen europæisk tid, hvor fristen for nye amerikanske tariffer over for Kina nærmer sig og spekulationer om USAs præsident Donald Trumps politiske stilling trues af skandaler omkring to tidligere rådgivere fortsat, får markedsdeltagerne til at holde sig tilbage.

Amerikanske og kinesiske embedsmænd mødes for første gang i over to måneder for at finde en løsning på den eskalerende handelskonflikt, men der er intet bevis for, at diskussionerne vil stoppe en ny runde af amerikanske toldsatser torsdag.

Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et fald på 0,3 pct.

I Tokyo får markedet hjælp fra en svækket yen. Nikkei-indekset stiger 0,3 pct., mens det bredere Topix-indeks øger 0,1 pct.

De kinesiske investorer er blandt de mest negative. Shanghai Composite falder 0,3 pct., mens CSI 300-indekset dropper 0,4 pct., og Hongkongs Hang Seng-indeks dykker 0,7 pct.

Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks 0,3 pct. højere, mens Sydkoreas Kospi-indeks dropper 0,2 pct.

Singapores Strait Times-indeks indhenter onsdagens globale stigninger med et plus på 1,5 pct. oven på gårsdagens helligdag, mens Sydneys ASX-indeks står til at slutte dagen med et tab på 0,3 pct.

Futures på de store amerikanske aktieindeks ligger med faldt på 0,1 pct. torsdag morgen.

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225+0,3 Topix+0,1 Hongkongs Hang Seng-0,7 China Shanghai Composite-0,3China CSI 300-0,4Taiwan Taiex+0,3 Sydkoreas Kospi-0,2 Indiens BSE Sensex+0,1 Singapores STI+1,5 Sydney ASX 200-0,3

Indeksværdi klokken 6.15.