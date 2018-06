Asien: Investorer dukker sig for Trump-told

Selv om det ikke står klart, hvornår Trump vil aktivere straftolden, vil stigende kinesiske handelsspændinger lægge yderligere pres på Kinas økonomi, som begynder at vise tegn på afkøling under vægten af en flerårig kamp for at reducere risikable udlån.

Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et fald på 0,2 pct.

I Tokyo får markedet hjælp fra en defensiv melding fra centralbanken, Bank of Japan, der har reduceret inflationsudsigterne på det netop afsluttede pengepolitiske møde.

Dermed er der ikke udsigt til stramninger af pengepolitikken i overskuelig fremtid, hvilket svækker yen og hjælper aktierne.

Nikkei-indekset øger 0,3 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 0,1 pct.

På de kinesiske markeder er der en generel negativ indstilling. Shanghai Composite falder 0,9 pct., CSI 300-indekset dropper 0,6 pct., og Hongkongs Hang Seng-indeks handles 0,1 pct. lavere.

Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,2 pct., mens Sydkoreas Kospi-indeks dropper 0,6 pct., og Sydneys ASX-indeks står til at slutte dagen med et plus på 1,3 pct.

Markedet i Singapore er lukket.

Fredag morgen ligger de amerikanske futures med fald på 0,1 pct.

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225+0,4 Topix+0,2 Hongkongs Hang Seng-0,1 China Shanghai Composite-0,9China CSI 300-0,6Taiwan Taiex+0,2 Sydkoreas Kospi-0,4 Indiens BSE Sensex-0,1 Singapores STIlukket Sydney ASX 200+1,3

Indeksværdi kl. 6.15.