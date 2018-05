Asien: Frygt for italiensk nyvalg aftager og sender aktierne op

Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks stiger 0,6 pct. torsdag morgen, mens det toneangivende japanske Nikkei 225-indeks ligger 0,7 pct. højere. I Kina er fremgangen en anelse større med et plus på 1,4 pct. i Shanghai Composite-indekset.

De seneste dages uro på børserne har været afledt af, at de to vinderpartier fra det italienske valg i marts, Ligaen og Femstjernebevægelsen, i weekenden opgav at danne regering.

Økonomen Carlo Cottarelli er udpeget til at samle en midlertidig regering, og han antydede onsdag, at de to partier måske alligevel kan danne regering, og det gav en smule lettelse på børserne i Europa og USA onsdag, hvilket har spredt sig til Asien.

- De finansielle markeder har været i stand til at vurdere og fordøje situationen i Italien i løbet af de sidste par dage, og nu er det tid til at udsætte turbulensen, hvilket vil få markedets fokus tilbage på fundamentale forhold - herunder fredagens jobrapport fra USA, siger strateg Masahiro Ichikawa fra investeringsselskabet Sumitomo Mitsui Asset Management til Reuters.

Frygten omkring Italien går på et nyvalg, der kan give større medgang til de EU-kritiske partier, som i yderste konsekvens kan påvirke Italiens medlemskab af EU og euroen.

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225+0,7 Topix+0,6 Hongkongs Hang Seng+0,8 China Shanghai Composite+1,4 China CSI 300+1,6 Taiwan Taiex+0,4 Sydkoreas Kospi+0,6 Indiens BSE Sensex+0,5 Singapores STI+0,2 Sydney ASX 200+0,5

Indeksværdi klokken 06.00.

/ritzau/FINANS