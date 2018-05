Asien: Energiselskaber trækker op i Tokyo

En blandet, men overvejende positiv, udvikling præger fredag de asiatiske aktiemarkeder, hvor fokus er rettet mod det igangværende handelsforhandlinger mellem USA og Kina.

Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks ligger marginalt højere med et plus på 0,1 pct.

Med til at dæmpe bekymringerne på markedet er forlydender om, at Kina har tilbudt USA en bred palet af investeringer og andre initiativer, der skal reducere det amerikanske handelsunderskud med Kina med omkring 200 mia. dollar om året.

Meldingerne kommer fra unavngivne kilder med kendskab til tilbuddet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Tilbuddet er ifølge kilderne blevet leveret under forhandlinger mellem de to lande på et møde i Washington.

Formålet med mødet er at forhindre en ulmende handelskrig mellem de to lande, efter at USA har indført nye og omstridte toldsatser på importerede varer.

En af Reuters' kilder oplyser, at det kinesiske tilbud blandt andet vil komme den amerikanske flyproducent Boeing til gode.

I Tokyo er det især energiaktier, som trækker op, om end de ikke fylder så meget på det japanske aktiemarked.

Det skal ses i lyset af yderligere stigninger i oliepriserne. En tønde af den amerikanske referenceolie stiger fredag 0,2 pct. til 71,62 dollar.

Blandt energiaktierne stiger Cosmo Energy med 4,1 pct., og Fuji Oil stiger 2,6 pct.

Det toneangivende Nikkei 225-indeks stiger 0,4 pct., og det bredere Topix-indeks ligger ligeledes med et plus på 0,4 pct.

Shanghai Composite stiger 0,3 pct., og CSI 300-indekset ligger 0,1 pct. højere. Hongkongs Hang Seng stiger 0,2 pct.

Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,1 pct., og Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,2 pct., mens Singapores Strait Times-indeks falder 0,4 pct.

Sydneys ASX-indeks står til at slutte dagen med et minus på 0,2 pct.

Fredag morgen ligger de amerikanske futures omkring 0,2 pct. højere.