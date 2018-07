Asien aktier: Markante stigninger overalt i regionen

Investorernes risikovillighed er i top efter en periode, hvor frygt for handelsstridigheder har lagt en dæmper på markedet.

Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et plus på 1,1 pct.

»Selv om handelsspændinger er bekymrende for fremtiden, viser de indgående data en buldrende amerikansk økonomi, et sundt arbejdsmarked og et vist opsving i Europa og Japan. På nuværende tidspunkt støtter de overordnede politikker og finansielle forhold stadig vækst og investeringer,« siger økonom Michael Gapen fra Barclays til Reuters.

I Tokyo følger investorerne den internationale udvikling trods store oversvømmelser i forbindelse med massive regnskyl, der har givet anledning til bekymringer over forsyningskæden hos nogle virksomheder.

»Hvis nedbøren påvirker forsyningskæderne på mellemlangt sigt, vil der blive solgt ud i de påvirkede aktier. Ellers bør den samlede effekt være begrænset,« siger investeringschef Norihiro Fujito fra Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities til Reuters.

Nikkei-indekset stiger 1,4 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 1,3 pct.

I Kina er der også solide gevinster. Shanghai Composite stiger 1,7 pct., og CSI 300-indekset øger 2,1 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks ligger med en gevinst på 1,5 pct.

Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med en gevinst på 1,1 pct., Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,7 pct., og Singapores Strait Times-indeks øger 1,0 pct., mens Sydneys ASX-indeks står til at slutte dagen med et plus på 0,2 pct.

Mandag morgen ligger de amerikanske futures med stigninger på 0,4-0,6 pct.

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225+1,4 Topix+1,3 Hongkongs Hang Seng+1,5 China Shanghai Composite+1,7China CSI 300+2,1Taiwan Taiex+1,1 Sydkoreas Kospi+0,7 Indiens BSE Sensex+0,5 Singapores STI+1,0 Sydney ASX 200+0,2

Indeksværdi kl. 6.20.

/ritzau/FINANS