Asiatiske aktier: Uensartet oven på fald på Wall Street og stramninger i Kina

De kinesiske myndigheder har tirsdag annonceret, at de vil skabe et nyt magtfuldt tilsyn med bank- og forsikringssektoren i et forsøg på, at reducere sektorens gældsætning og finansielle risici. Det skal ske ved, at de nuværende tilsyn med henholdsvis bank- og forsikringssektoren fusionerer, skriver Reuters.

Myndighederne varsler desuden, at de vil oprette en ny konkurrencemyndighed, der skal føre tilsyn med fusioner og virksomhedsovertagelser.

På de kinesiske markeder falder Shanghai Composite-indekset og CSI 300-indekset med henholdsvis 0,2 pct. og 0,4 pct., og Hongkongs Hang Seng-indekset ligger 0,2 pct. lavere.

Det japanske marked er derimod på vinderkurs og ligger med en stigning i det toneangivende Nikkei 225-indeks på 0,5 pct.

Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med en gevinst på 0,7 pct., Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,1 pct., og Singapores Strait Times-indeks ligger med et plus på 0,2 pct., mens Sydneys ASX-indeks slutter dagen med et fald på 0,4 pct.