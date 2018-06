Asiatiske aktier: Stigninger med teknologi i front

Torsdag er det igen teknologiselskaberne, der lægger sig i front efter onsdagens rekord i det amerikanske Nasdaq-indeks.

Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan stiger 0,4 pct.

I Tokyo nærmer Nikkei-indekset sig 23.000.

»Markedet koncentrerer sig om, hvorvidt Nikkei-futures og optioner vil slutte over 23.000. Det ser positivt ud, da Nikkei handles over et vigtig teknisk punkt. Hvis de afregnes over dette niveau, vil den næste modstand sandsynligvis være på 23.200,« siger senioranalytiker Yutaka Miura fra Mizuho Securities i Tokyo til Reuters.

Nikkei-indekset stiger 0,8 pct., og det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 0,6 pct.

På de kinesiske markeder på fastlandet er der også positive strømninger. Shanghai Composite og CSI 300-indekset stiger henholdsvis 0,1 pct. og 0,2 pct., mens Hongkongs Hang Seng lægger frem med 0,6 pct.

Torsdag morgen ligger de amerikanske futures blandet med stigninger omkring 0,1 pct.

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225+0,8 Topix+0,6 Hongkongs Hang Seng+0,6 China Shanghai Composite+0,1China CSI 300+0,2Taiwan Taiex-0,1Sydkoreas Kospi+0,7 Indiens BSE Sensex+0,6 Singapores STI+0,3 Sydney ASX 200+0,7

Indeksværdi kl. 5.45.