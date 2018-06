Asiatiske aktier: Generelle stigninger efter vigende risikoaversion

Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et plus på 0,4 pct.

»Markedet er faldet lidt til ro, da de fleste investorer vurderer, at handelsstriden ikke vil eskalere yderligere. Både USA og Kina vil lide skade, hvis de fortsætter med det«, siger markedsstrateg Toru Ibayashi fra UBS Securities i Tokyo til Reuters.

I Tokyo får markedet en hjælpende hånd fra valutamarkedet, hvor yen svækkes en anelse i kølvandet af den reducerede risikoaversion.

Nikkei-indekset stiger 0,6 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et marginalt plus.

I Kina falder Shanghai Composite 0,2 pct., og CSI 300-indekset dropper 0,1 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks ligger med et tab på 0,7 pct.

Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med en gevinst på 0,2 pct., mens Sydkoreas Kospi-indeks falder 0,5 pct., og Singapores Strait Times-indeks dropper 0,3 pct.

Sydneys ASX-indeks står til gengæld til at slutte dagen med et plus på 1,2 pct.

Torsdag morgen ligger de amerikanske futures med stigninger på 0,3-0,5 pct.

/ritzau/FINANS