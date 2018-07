Asiatiske aktier falder mens told-deadline nærmer sig

De asiatiske aktiemarkeder er fortsat markant negative torsdag, hvor investorerne ser frem mod fredagens deadline for indførelse af told i handelsstriden mellem Kina og USA.

»Uden incitamenter fra USA, hvor markedet var lukket i går, mangler markederne i særdeleshed retning. I mellemtiden er bevægelserne i de kinesiske aktier og yuan'en fortsat en nøglefaktor,« siger seniorstrateg Masahiro Ichikawa fra Sumitomo Mitsui Asset Management i Tokyo til Ruters.

Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et minus på 0,2 pct.

Fredag rammes kinesiske varer af en amerikansk straftold på 34 mia. dollar, hvilket efterfølgende vil blive mødt med gengæld på tilsvarende takster på amerikansk eksport til Kina.

I Tokyo falder Nikkei-indekset 0,6 pct., og det bredere Topix-indeks ligger med et minus på 0,7 pct.

I Kina fortsætter de negative tendenser, som gennem de seneste to måneder har sendt det ledende Shanghai Composite-indeks ned med 12,5 pct. på frygt for en total handelskrig.

»Der har været et subtilt, men tydeligt skift i koret af stemmer, som nu tror, at det hele ender i et stort globalt rod og med et stort slag for den globale vækst,« siger markedschef Greg McKenna fra AxiTrader i Sydney ifølge AFP.

Shanghai Composite falder 0,9 pct., og det teknologitunge CSI 300-indeks dropper 0,6 pct., mens Hongkongs aktiebørs' hovedindeks, Hang Seng, dykker 0,7 pct.

Torsdag morgen ligger de amerikanske futures med små udsving på rundt om nul.