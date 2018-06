Asiatiske aktier: Bekymringer over Trump-politik presser markederne

De asiatiske aktiemarkeder ligger igen under pres torsdag under fortsatte bekymringer over den amerikanske regerings handelspolitiks skadelige effekt på den globale økonomiske vækst, trods et vist tilbagetog fra præsident Trumps side i tilgangen til at bremse kinesiske investeringer i amerikanske teknologivirksomheder.

Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et minus på 0,2 pct.

»I første omgang så investorerne Trumps tiltag som forhandlingstaktik for at få bedre aftaler. Men nu begynder de at bekymre sig om den skade, som det vil medføre på økonomien. Økonomer har længe vurderet, at USA's økonomi i sidste ende vil lande i recession, men der er voksende bekymringer for, at Trumps handelspolitik vil fremskynde det. Frygten er nu, at »America First« bliver til »America Worst««, siger markedsstrateg Mutsumi Kagawa fra Rakuten Securities i Tokyo til Reuters.

I Tokyo falder Nikkei-indekset 0,2 pct., og det bredere Topix-indeks ligger med et minus på 0,1 pct.

Kina er blandt de få positive aktiemarkeder. Shanghai Composite stiger 0,2 pct., og det teknologitunge CSI 300-indeks øger 0,3 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks ligger med en gevinst på 0,5 pct.

Blandt de øvrige markeder ligger Sydkoreas Kospi-indeks med et tab på 0,8 pct., Taiwans Taiex-indeks falder 0,1 pct, mens Singapores Strait Times-indeks øger 0,1 pct., og Sydneys ASX-indeks står til at slutte dagen med et plus på 0,2 pct.

Torsdag morgen ligger de amerikanske futures med stigninger på op omkring 0,3 pct.

Indeks / Udvikling (%)

Nikkei 225 / -0,2

Topix / -0,1

Hongkongs Hang Seng / +0,5

China Shanghai Composite / +0,2

China CSI 300 / +0,3

Taiwan Taiex / -0,2

Sydkoreas Kospi / -0,8

Indiens BSE Sensex / -0,1

Singapores STI / +0,1

Sydney ASX 200 / +0,2

Indeksværdi kl. 6.15.