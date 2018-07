Asiatiske aktier: Begrænsede stigninger efter små Wall Street-plusser

Optimistiske Wall Street-regnskaber har sendt den globale investorstemning op trods handelskrig, der har skubbet Kinas yuan til det laveste niveau i et år i både onshore- og offshoremarkederne.

»Stærk amerikansk virksomhedsindtjening bidrager helt sikkert til at øge tendensen, men det er ikke nok til at skubbe aktierne markant højere herfra,« siger investeringschef Yasuo Sakuma fra Libra Investments til Reuters.

Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et plus på 0,1 pct.

I Tokyo prøvede markedet at samle kræfter til at bryde 23.000 for det toneangivende Nikkei-indeks, men de indledende plusser er blevet vendt til minusser.

»Nikkei-niveauet på 23.000 er blevet et umiddelbart modstandsniveau, og når indekset nærmer sig det, udløser det gevinsthjemtagning,« siger senioranalytiker Yutaka Miura fra Mizuho Securities til Reuters.

Nikkei-indekset viger knap 0,1 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger så godt som uændret.

I Kina er der også en del tilbageholdenhed. Shanghai Composite viger 0,5 pct., mens CSI 300-indekset dropper 0,1 pct. Hongkongs Hang Seng-indeks er så godt som uændret.

Blandt de øvrige markeder lander Sydkoreas Kospi-indeks 0,3 pct., mens Taiwans Taiex-indeks ligger med et plus på 0,1 pct., Singapores Strait Times-indeks øger 1,0 pct., og Sydneys ASX-indeks står til at slutte dagen med en gevinst på 0,5 pct.

Torsdag morgen ligger de amerikanske futures med små stigninger på under 0,1 pct.