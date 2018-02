Analytikere kan ikke se logikken i TDC-bejleres regnestykke

Det skriver dagbladet Børsen.

Pensionskasserne ATP, PFA og PKA samt den australske investeringsbank Macquarie, vil dele TDC-koncernen i to, hvor selskabets infrastruktur ventes at spille en særlig rolle som selvstændig enhed. TDC har tidligere meldt ud, at man er villige til at vente adskillige år på et solidt bundlinje resultat, hvilket har vækket analytikernes interesse.

Flere stiller nu spørgsmålstegn ved konsortiets langsigtede strategi, hvor det ikke er tydeligt, hvilket håndtag vil man hive i for på én og samme tid at investere mere, end TDC hidtil har gjort, hæve overskudsgraden betydeligt og undlade fyringer?

- Det er svært at se, hvordan det regnestykke hænger sammen. Var det nemt, havde TDC nok allerede gjort det. Så det virker som et meget ambitiøst projekt, når man skal sælge kapacitet i nettene til regulerede priser, siger senioranalytiker Morten Imsgard fra Sydbank til dagbladet Børsen.

Teleanalytiker John Strand har også svært ved at se, hvordan regnestykket går op.

- TDC har historisk haft ret loyale kunder. Derfor har man ikke haft en interesse i at være prisførende, men har kunnet tage lidt højere priser. I dag er det lidt anderledes. Og TDC har mistet tv- og bredbåndskunder, som de helt sikkert aldrig får tilbage. For eksempel i Sønderjylland, siger John Strand til avisen.

/ritzau/FINANS