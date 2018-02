Analytiker: Vestas-rivals melding om stabile priser virker halvhjertet

Vestas-rivalen Siemens Gamesa vurderer, at vindmøllebranchen har de værste prisfald bag sig og venter en stabilisering i løbet af 2018.

Men hos Alm. Brand tvivler aktieanalytiker Michael Friis Jørgensen på, hvor meget den spansk-tyske vindmølleproducent rent faktisk tror på stabiliserende prispres.

Han peger på, at selskabets nye langsigtede mål om at øge overskudsgraden (EBIT) til 8-10 pct. frem mod 2020 primært skal ske via besparelser. De nye mål blev præsenteret på en kapitalmarkedsdag torsdag.

»Det ser primært ud til, at marginen skal løftes gennem omkostningsprogrammer. Desuden virker det ikke på deres langsigtede guidance som om, at Siemens Gamesa helt tror på en prisstabilisering - de er ikke villige til at indregne det i deres målsætninger,« skriver Michael Friis Jørgensen i en kommentar.

Siemens Gamesa varsler, at det vil spare 2 mia. euro på omkostningerne frem mod 2020, og ud over en øget margin har selskabet som mål at vokse hurtigere end markedet.

I år venter selskabet en EBIT-margin på 7-8 pct. og en omsætning på 9-9,6 mia. euro.

Med de langsigtede målsætninger læner Siemens Gamesa sig en anelse op ad Vestas' nye mål, som blev præsenteret i sidste uge.

Den danske vindmølleproducent offentliggjorde i sidste uge nye mål, og her er planen også at vokse mere end det generelle marked, mens EBIT-marginen skal være på mindst 10 pct. Vestas har ikke sat en tidsramme på.

»Stabiliserer priserne sig, er der nok større opside i Vestas-aktien (sammenlignet med Siemens Gamesa, red.), da den handler væsentligt billigere på nøgletal.«

»Falder priserne dog yderligere i 2018, kan Vestas i 2019 fortsat have svært ved at nå 10 pct. på EBIT-marginen,« skriver Michael Friis Jørgensen.