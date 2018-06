Analytiker om Vestas: Regner med stærk afslutning på andet kvartal

En stor amerikansk vindordre til Vestas kan være starten på en stærk afslutning for andet kvartal. Det vurderer Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank, efter at den danske vindmølleproducent sent fredag fik en ordre på 442 megawatt i ordrebogen.

- Jeg regner med, at Vestas - vanen tro - vil levere en meget stærk afslutning på andet kvartal. Der er mange kunder, der skal ramme sine tidsplaner. Og det er måske derfor, at mange ordrer underskrives, lige op til et kvartal slutter, siger han og påpeger, at Vestas har fået ordre for omkring 1600 MW i kvartalet.

- Hen over de sidste fem en halv måned har der været relativt stille fra Vestas. Første kvartal var ikke stærkt i forhold til, hvad vi tidligere har set. Mit indtryk er dog, at der i og for sig er rigtig god gang i aktiviteten rundt omkring på mange markeder. Vi mangler bare at se, at det rigtigt udmønter sig i ordrer, lyder det fra Jacob Pedersen.

Sent fredag kom en amerikansk ordre på 216 styk V116-2.0 MW-møller samt fem styk V110-2.0 MW-møller fra Xcel Energy, hvor leveringen begynder i fjerde kvartal af 2018, mens projektet, hvis navn ikke oplyses, skal sættes i drift i første halvår af 2019. I alt har Vestas nu offentliggjort ordrer på 3227 MW i 2018.

- Det er en god nyhed for Vestas - og jeg regner med, at aktien vil klare sig en lille smule bedre end markedet generelt fra morgenstunden - og måske også lidt mere end en lille smule, siger aktieanalysechefen.

- Der sker rigtigt mange spændende ting i USA - og jeg synes ikke, at investorerne helt har reageret på det, siger Jacob Pedersen.

/ritzau/FINANS