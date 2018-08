Analytiker om Pandoras nedjustering: Et tillidsbrud, der vil lægge hårdt pres på aktien

Smykkekoncernen Pandora nedjusterer forventningerne til 2018, og der må forventes et hårdt pres på aktien fra åbningen tirsdag morgen.

Der forudser senioraktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank over for Ritzau Finans og taler om et tillidsbrud for investorerne.

- Det ser ikke positivt ud, når man har en kapitalmarkedsdag i januar, hvor man annoncerer langsigtede finansielle målsætninger om en vækst på mellem 7 og 10 pct. i lokal valuta, at man her otte måneder senere skal ud at nedjustere sine forventninger og skaber fuldstændig tvivl om den langsigtede vækst.

- Det giver selvfølgelig et tillidsbrud for investorerne og markedet, siger Søren Løntoft Hansen.

I en meddelelse udsendt efter børslukketid mandag oplyser Pandora, at det for 2018 nu kun venter en omsætningsvækst på 4-7 pct. i lokal valuta mod tidligere 7-10 pct.

Forventningerne til EBITDA-marginen sænkes desuden til cirka 32 pct. fra før cirka 35 pct.

- Markedet havde måske frygtet en nedjustering, men den nye prognose ligger alligevel under de forventninger, som er i markedet. Konsensus hos analytikerne er en vækst på omkring 6 pct., hvor selskabet nu siger 4-7 pct., så det lugter lidt af, at estimaterne skal trimmes endnu mere, siger Søren Løntoft Hansen.

Justeres vækstraterne endvidere for, at Pandora nu forventer et positivt bidrag fra opkøb gennemført i 2017 og 2018 på 1,4 mia. kr. mod tidligere 1,0 mia. kr. - og at man nu forventer at tilføje netto cirka 250 konceptbutikker i 2018 mod tidligere 200 - så er der tale om en underliggende tilbagegang.

- Underliggende er der tilbagegang for Pandora for 2018. Det skaber kæmpe usikkerhed om, hvor vækstraterne skal lande henne for selskabet, siger Søren Løntoft Hansen.

Han er derfor ikke i tvivl om, at aktien, som i forvejen har været hårdt ramt i 2018 med et fald på 36 pct., kommer under et nyt pres fra åbningen tirsdag.

- Den kommer under hårdt pres. Aktien er faldet meget gennem 2018, som afspejler den usikkerhed, der er, men det her er endnu mere benzin til bålet. Det her handler også om tillid til de meldinger, som selskabet kommer med, siger analytikeren.

Pandora fremrykker desuden sit regnskab for andet kvartal til 9. august fra tidligere 14. august og oplyser, at omsætningen i andet kvartal var på 4819 mio. kr. - svarende til en vækst i lokal valuta på 4 pct.

EBITDA-marginen for kvartalet var desuden 31,1 pct. mod 33,4 pct. i andet kvartal 2017.

/ritzau/FINANS