Analytiker om opjustering fra GN Group: Et kæmpe styrketegn

Det vurderer analytiker i ABG Sundal Collier Morten Larsen, der dækker GN Group.

»Det er et kæmpe styrketegn, at de opgraderer efter kun to måneder af andet kvartal. De behøver ikke engang vente med at se juni tallene. De har haft en meget kompetent produktportefølje, og nu har de lagt nye produkter på toppen af den,« siger Morten Larsen til Ritzau Finans.

Opjusteringen bliver taget rigtig godt i mod af investorerne. GN-aktien stiger 8,4 pct. til 272,60 kr. torsdag morgen.

GN har blandt andet lanceret en ny serie af headsets, Jabra Elite, der er fokuseret på tale og musik. Morten Larsen vurderer, at selskabet er blevet relevant for mange flere salgskanaler med nye produkter.

»De er simpelthen i et 'sweetspot' nu med fantastiske produkter. Nu ser vi, hvad de virkelig kan,« siger han.

Analytikeren konstatere, at opjusteringen er overraskende selv for ham, der ellers lå over konsensus i markedet.

»Ved første kvartal havde man fornemmelsen af, at de var lidt forsigtige. Men jeg lå langt foran konsensus på mine estimater, og de her tal overrasker selv mig. Det vidner om en rigtig god position i deres produktportefølje, og vi har nok kun set starten,« siger Morten Larsen.

Selskabet forventer nu en organisk omsætning på »op til« 15 pct., hvor der tidligere var forventet »omkring« 9 pct. Også forventningerne til EBITA-marginen er løftet til »mere end« 18 pct. fra »mere end« 17 pct. Selskabet oplyser, at alle andre forventningsparametre er fastholdt.

Morten Larsen vurderer, at man ikke skal lægge for meget i, at de resterende forventninger er fastholdt. GN Group laver separate forventninger for de to divisioner, og der ikke er noget ændret i GN Hearing, der er selskabets høreapparatsforretningen, i de to første måneder i andet kvartal, pointerer analytikeren.

Omsætningsfordelingen i første kvartal var delt sådan, at GN Hearing, stod for cirka 60 pct., mens GN Audio stod for cirka 40 pct. af den samlede omsætning på 2296 mio. kr.