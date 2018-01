Analytiker: Ørsted-opjustering vidner om global førerposition

Desuden er havmølleprojekterne Race Bank og Walney Extension kommet tidligere i drift.

Fremadrettet sender opjusteringen dog også et godt signal, vurderer Sydbank, der hæfter sig ved, at Ørsted også melder om stigende indtjening fra partnerskabsaftaler på baggrund af den vellykkede opførelse af Race Bank og Walney Extension.

Meldingen vidner om, at Ørsted formår at rejse vindmølleparkerne hurtigere end oprindeligt ventet - og også kommer i mål med lavere omkostninger.

»Det er vigtigt signal for Ørsted at sende til investorerne, at man er rigtig dygtig til at opføre projekterne,« siger senioranalytiker i Sydbank Morten Imsgard til Ritzau Finans.

Han peger på, at de projekter, Ørsted har vundet gennem 2017, er vundet til så lave afregningspriser, at det bliver stadigt vigtigere at kunne eksekvere projekterne uden uforudsete omkostninger og inden for det planlagte budget.

»Der er ikke længere plads til at indbygge uforudsete udgifter, hvis man vil vinde noget som helst i den europæiske havmølleindustri. Så det har nogle positive implikationer fremadrettet, at Ørsted er dygtig til at holde budgetterne og ramme inden for de tidshorisonter, som er opstillet for projekterne.«

»Det vidner om, at Ørsted er markedsleder på flere fronter. Ørsted er både det selskab, der har størst opstillet kapacitet, men er nok også den globale leder, når det kommer til at opføre projekterne uden problemer,« siger Morten Imsgard.

For 2017 venter Ørsted nu et driftsoverskud før af- og nedskrivninger (EBITDA) på cirka 22,5 mia. kr. mod tidligere omkring 21 mia. kr.

Ud over den større indtjening fra havmølleparkerne skyldes opjusteringen, at indtjeningen på Ørsteds gasaktiviteter har været højere end ventet - blandt andet fordi værdien af gaslagrene er steget.

Ørsted-aktien stiger onsdag formiddag 1,1 pct. til 344,90 kr. Energiselskabet kommer med årsregnskab for 2017 den 1. februar.